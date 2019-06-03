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На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 4 июня

На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 4 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Революции, 12,
  • ул. Лейтейзена, 8, 6,
  • ул. Братьев Жабровых, 8,
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24,
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • ул. Ленина, 30, 32,
  • ул. Каминского, 51,
  • ул. Демонстрации, 3,
  • ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Первомайская, 13, 13-а,
  • пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12-а,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44,
  • ул. Набережная Дрейера, 60, 62,
  • ул. Декабристов, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
  • ул. Марата, 148, 119, 19-а, 121,
  • ул. Степанова, 144, 146, 150,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Профсоюзная, 6-12,
  • ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-45 (нечётн.),
  • п. Угольный: ул. Садовая, 5-21, 31-51 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 12, 30, 32, 34-а, 44.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:54 +1
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