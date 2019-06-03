Под Белевом спецназовец ФСИН вместе со спасателями уничтожил арсенал боеприпасов
Мины, патроны и снаряды были обнаружены во время поисковых работ на местах боёв Великой Отечественной войны.
Во время полевой экспедиции на территории Белевского района поисковики обнаружили более 100 взрывоопасных предметов – мины, снаряды и патроны различных калибров. Участие в экспедиции принимал инструктор-взрывник спецназа УФСИН России по Тульской области «Гриф» Дмитрий.
Сотрудники группы выполнения специальных работ МЧС обратились к спецназовцу для проведения совместной операции по обезвреживанию найденных предметов. Взрывоопасные находки были уничтожены.
Мины и снаряды, десятилетия пролежавшие в земле, по-прежнему смертельно опасны для окружающих. Поэтому обезвредить их, зачастую, можно только путём подрыва. Из-за большого числа боеприпасов специалистам-взрывникам пришлось провести целую серию подрывов.
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте правила безопасности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 01, 101 или 112.