Три важных вопроса о земле и недвижимости: отвечают специалисты Росреестра

Жители Тульской области обращались в Росреестр за консультациями по вопросам государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. Ответы на самые распространенные из них – в публикации Myslo.

Каков порядок регистрации индивидуальных жилых домов?

Возведение и реконструкция объектов недвижимости на таких земельных участках требует уведомления местной администрации. Если застройщик получил разрешение на строительство до августа прошлого года, но не зарегистрировал построенный объект в Росреестре, ему потребуется известить администрацию об окончании строительства и получить соответствующее уведомление.

О своем желании построить или внести изменения в имеющийся жилой дом потребуется уведомить орган местного самоуправления. Орган власти в течение семи рабочих дней проведёт проверку соответствия параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и направляет застройщику уведомление о соответствии (несоответствии) объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам.

После окончания строительства в местную администрацию направляются: уведомление о завершении строительства, технический план объекта, соглашение об определении долей (при долевом владении), квитанция об оплате госпошлины.

Постановку на учет в Росреестре администрация проводит самостоятельно, на основании представленных заявителем документов, если параметры построенного объекта соответствуют требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Также заявление на государственную регистрацию права собственности можно подать через МФЦ.

Как составить договор, если продается доля в праве общей долевой собственности?

Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению, за исключением сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда. Следовательно, при продаже доли, договор нужно будет заверить у нотариуса.

Как разрешить земельный спор о границах земельного участка?

Если причиной пересечения границ земельных участков является ошибка в сведениях ЕГРН о земельном участке, кадастровый учет которого был осуществлен ранее, то она может быть исправлена на основании межевого плана, подготовленного кадастровым инженером. Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения границ, могут быть разрешены в судебном порядке.