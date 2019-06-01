Проинспектированы работы на Медвенско-Осетровском водозаборе

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Сегодня, 1 июня, заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин осмотрел ход ремонтных работ.

Силами АО «Тулагорводоканал» работы по ремонту водовода проводятся и в выходные дни. В настоящий момент сварено и готово к укладке порядка 300 пог. метров водовода диаметром 900 мм. К укладке подрядчик приступит 3 июня.

Напомним, по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина администрацией города Тулы совместно с АО «Тулагорводоканал» и региональным правительством был подготовлен краткосрочный план по замене магистральных сетей водопровода большого диаметра. Программа рассчитана на три года. За это время должно быть заменено около 30 километров магистрального водопровода. В 2019 году будут проведены работы по замене 3,6 км участка водовода 3-го подъема от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».