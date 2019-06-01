новости
новости
Регистрация
Проинспектированы работы на Медвенско-Осетровском водозаборе
фото из архива Myslo.ru

Проинспектированы работы на Медвенско-Осетровском водозаборе

В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе.

Сегодня, 1 июня, заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин осмотрел ход ремонтных работ.

Силами АО «Тулагорводоканал» работы по ремонту водовода проводятся и в выходные дни. В настоящий момент сварено и готово к укладке порядка 300 пог. метров водовода диаметром 900 мм. К укладке подрядчик приступит 3 июня.

Напомним, по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина администрацией города Тулы совместно с АО «Тулагорводоканал» и региональным правительством был подготовлен краткосрочный план по замене магистральных сетей водопровода большого диаметра. Программа рассчитана на три года. За это время должно быть заменено около 30 километров магистрального водопровода. В 2019 году будут проведены работы по замене 3,6 км участка водовода 3-го подъема от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».

Галерея
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 1
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 2
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 3
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 4
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 5
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 6
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 7
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 8
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 9
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 10
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 11
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 12
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 13
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 14
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 15
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 16
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 17
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 18
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 19
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 20
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 21
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 22
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 23
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе, Фото: 24
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
Медвенско-Осетровский водозабор
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Родственникам разрешили навещать больных в реанимации
Родственникам разрешили навещать больных в реанимации
Жители дома на ул. М. Тореза обсудили с властями Тулы вопросы соседства c Горгазом
Жители дома на ул. М. Тореза обсудили с властями Тулы вопросы соседства c Горгазом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.