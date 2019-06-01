Родственникам разрешили навещать больных в реанимации

В России вступил в силу закон о доступе родственников в реанимацию.

Президент Р. Ф. Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации предоставлять доступ в реанимацию родственникам пациентов.

Законом устанавливается обязанность медучреждения «предоставлять возможность родственникам и другим членам семьи или законным представителям посещать пациента в медицинской организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий».