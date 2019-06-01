Родственникам разрешили навещать больных в реанимации
В России вступил в силу закон о доступе родственников в реанимацию.
Законом устанавливается обязанность медучреждения «предоставлять возможность родственникам и другим членам семьи или законным представителям посещать пациента в медицинской организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий».
Обязанность Минздрава – утвердить общие требования к организации посещения пациентов при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях, сообщает Life.ru.
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