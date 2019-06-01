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Родственникам разрешили навещать больных в реанимации

Родственникам разрешили навещать больных в реанимации

В России вступил в силу закон о доступе родственников в реанимацию.

Президент Р. Ф. Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации предоставлять доступ в реанимацию родственникам пациентов.

Законом устанавливается обязанность медучреждения «предоставлять возможность родственникам и другим членам семьи или законным представителям посещать пациента в медицинской организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий».

Обязанность  Минздрава – утвердить общие требования к организации посещения пациентов при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях, сообщает Life.ru.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:31 +4
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