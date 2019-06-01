Жители дома на ул. М. Тореза обсудили с властями Тулы вопросы соседства c Горгазом

Жителям этого дома приходится делить дворовую территорию с АО «Тулагоргаз», что не всегда удобно и жителям, и посетителям компании.

Сегодня, 1 июня, по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова состоялась встреча с жителями дома № 7 по ул. М. Тореза.

Жителям этого дома приходится делить дворовую территорию с АО «Тулагоргаз», что, по словам старшего по дому № 7, не всегда удобно и жителям, и посетителям компании. Например, жильцам мешают машины, которые проезжают к территории предприятия и паркуются в итак тесном дворе. В то же время, компания активно содействует в уборке снега и наледи с проезжей части в зимнее время.

Сегодня первый заместитель главы администрации Владислав Галкин встретился с жителями дома совместно с представителями АО «Тулагоргаз», ГИБДД, полиции, руководством управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации, главного управления по Центральному территориальному округу. На месте обсуждалось ограничение въезда во двор, удаление аварийных деревьев, ремонт тротуара, участие в программе благоустройства дворовой территории, а также ряд текущих вопросов, волнующих жителей.

Поскольку любое решение может быть принято лишь по согласию всех собственников МКД, будет организована дополнительная встреча в этот четверг. В частности, по просьбе жителей будет определено место для установки шлагбаума, а также источник финансирования работ.

На повестку встречи вынесены и такие вопросы, как участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», удаление трех аварийных деревьев, дальнейшее благоустройство дворовой территории, также будет определено, возможно ли занизить уровень тепловой камеры в этом дворе.

Ряд задач будет решен до 15 июня – ремонт тротуара по проезду Тимирязева, а также организация пешеходных переходов в районе ул. Первомайской и здания УФСИН России по Тульской области.

Задачи, решаемые в короткие сроки, также проделаны – с участием участкового по данному адресу проверены квартиросъемщики, пресечена несанкционированная реклама. Уверены, благодаря активной позиции жильцов, и остальные вопросы будут решены так же успешно.