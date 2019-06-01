На Тулу надвигается гроза

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа по юго-востоку Тульской области ожидаются грозы.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

– держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;

– если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;

– если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

– во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, что поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках могут привести к пожарам, как в лесах, так и в населенных пунктах, а благодаря ветреной погоде огонь может быстро распространяться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого количества сил и средств.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

Пресс-служба Главного управления

МЧС России по Тульской области