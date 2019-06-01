В Туле проходит фестиваль идей и технологий «Rukami.Тулатех-2019»
Он стартовал накануне в творческом индустриальном кластере «Октава».
На современном городском пространстве развернулись интерактивные площадки, на которых проходят мастер-классы разного уровня сложности, например, cоздание изделий с использованием лазерного станка с ЧПУ и 3D-принтера, программирование компьютерных игр, бумажное моделирование, роспись пряника.
Также проходят занятия по робототехнике, радиоэлектронике, тематические лекции. Состоялся конкурс среди команд научно-технических кружковых движений и мини-технопарков. Большого внимания заслуживает интерактивная выставка научных экспонатов, лучших практик ведущих крупных предприятий и университетов региона.
В фестивале участвуют более 20 школьных технопарков, различных кружков, студенты вузов и представители предприятий из Тульской, Московской, Липецкой и Калужской областей.
В День защиты детей фестивальные площадки посетили заместитель председателя регионального правительства Оксана Осташко и министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
«Очень приятно, что фестиваль получился межрегиональным. Он собрал людей, которые занимаются продвижением научно-технического творчества среди детей. Такие мероприятия помогают школьникам раскрыть свой профессиональный потенциал», — сказала Оксана Осташко.
Алевтина Шевелева сообщила, что фестиваль проходит в рамках акции министерства образования Тульской области «Подари детям чудо! Подари детям праздник!», посвященной Дню защиты детей, и способствует решению ключевых задач национальных проектов «Образование» и «Наука».
«В Тульской области уже несколько лет активно развивается дополнительное образование по техническим специальностям. Фестиваль позволит показать успехи наших детей и привлечь еще больший интерес к этому направлению», — отметила министр образования региона.
Фестиваль идей и технологий «Rukami.Тулатех-2019» — это один из 10 подобных фестивалей по всей стране, включая итоговый Международный фестиваль Rukami в Москве. Тульский фестиваль является частью проекта Rukami — федерального некоммерческого проекта Кружкового движения Национальной технологической инициативы.
Фестиваль проходит в Туле с 31 мая по 2 июня. Подробнее узнать о программе фестиваля можно в соцсетях.