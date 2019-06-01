В Туле проходит фестиваль идей и технологий «Rukami.Тулатех-2019»

Он стартовал накануне в творческом индустриальном кластере «Октава».

На современном городском пространстве развернулись интерактивные площадки, на которых проходят мастер-классы разного уровня сложности, например, cоздание изделий с использованием лазерного станка с ЧПУ и 3D-принтера, программирование компьютерных игр, бумажное моделирование, роспись пряника.

Также проходят занятия по робототехнике, радиоэлектронике, тематические лекции. Состоялся конкурс среди команд научно-технических кружковых движений и мини-технопарков. Большого внимания заслуживает интерактивная выставка научных экспонатов, лучших практик ведущих крупных предприятий и университетов региона.