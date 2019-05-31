В Советском районе Тулы открыли новую мемориальную доску

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На фасаде дома № 10 по ул. Демонстрации появилась мемориальная доска в честь Владимира Сергеевича Королева – участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, Почетного гражданина Тулы и Тульской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие жители дома, сотрудники городской администрации, ветераны правоохранительных органов и представители общественности.

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В начале войны Владимир Сергеевич Королев работал слесарем на Тульском оружейном заводе, вместе с предприятием был эвакуирован в Саратов, а оттуда добровольцем ушёл на фронт. Служил связистом, сражался на Одере, штурмовал Потсдам и Берлин, был дважды ранен.

27 апреля 1945 года в бою за Потсдам Королев двенадцать раз устранял повреждения кабеля связи под сильным огнём противника. 1 мая на улицах Берлина не раз сражался с фашистами в рукопашной. Демобилизовался в 1947 году в звании старшего сержанта. Работал председателем колхоза «Красная Слобода» в Воловском районе, затем был директором Тульского областного продкомбината.