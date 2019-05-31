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Сотрудники ЕДДС Тулы убирают упавшее на машины дерево

Сотрудники ЕДДС Тулы убирают упавшее на машины дерево

По словам очевидцев, сегодня утром проезжавшая по улице Арсенальной фура зацепила ветку, нависавшую над дорогой, и спровоцировала падение дерева.

«В настоящее время на месте работают сотрудники службы спасения. Они распилят дерево, а после силами главного управления по Зареченскому округу дерево будет вывезено. В ГАИ владельцы припаркованных авто не обращались», – сообщили в пресс-службе администрации Тулы со ссылкой на ЕДДС.

Напомним, в соцсетях туляки сообщили о необычном ДТП, которое произошло на ул. Арсенальной у дома №2-а. Проезжавшая по улице фура зацепила ветку, нависавшую над дорогой, большегруз поехал дальше, а дерево через некоторое время рухнуло на припаркованные авто.  

 

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:29 0
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