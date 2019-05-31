Сотрудники ЕДДС Тулы убирают упавшее на машины дерево

По словам очевидцев, сегодня утром проезжавшая по улице Арсенальной фура зацепила ветку, нависавшую над дорогой, и спровоцировала падение дерева.

«В настоящее время на месте работают сотрудники службы спасения. Они распилят дерево, а после силами главного управления по Зареченскому округу дерево будет вывезено. В ГАИ владельцы припаркованных авто не обращались», – сообщили в пресс-службе администрации Тулы со ссылкой на ЕДДС.

Напомним, в соцсетях туляки сообщили о необычном ДТП, которое произошло на ул. Арсенальной у дома №2-а. Проезжавшая по улице фура зацепила ветку, нависавшую над дорогой, большегруз поехал дальше, а дерево через некоторое время рухнуло на припаркованные авто.