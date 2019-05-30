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В Щекино ремонтируют детскую поликлинику
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Щекино ремонтируют детскую поликлинику

После завершения работ в учреждении появятся новые инженерные коммуникации, игровые комнаты и колясочная.

Работы в Детской поликлинике №1 в Щекино начались еще 15 апреля. Объем работ очень масштабный: учреждение капитально не ремонтировалось с момента постройки в 1972 году, и поэтому замена требовалась почти всему. 

Сейчас в здании активно идет ремонт кровли, на 80% уже заменены инженерные системы: сети электроснабжения, канализации и водоснабжения. Кроме того, заменены старые оконные рамы, заново организована входная группа, помещения оборудуются новой автоматической пожарной сигнализацией и пожарной эвакуационной лестницей с выходом на улицу со второго этажа здания.

На сегодняшний день почти окончена предчистовая отделка, так что впереди самое интересное – воплощение всех дизайнерских решений.


Так будет выглядеть обновленная поликлиника в Щекино.

Разработчики проекта уверены: детская поликлиника должна быть не только функциональной, но и яркой и притягательной для малышей. 

Наталья Трифонова

– Поликлиника должна радовать глаз ребенка, об этом часто говорили мамы, которые приводят детей в поликлинику, – говорит заместитель главного врача по лечебной работе Щекинской районной больницы Наталья Трифонова. – Поэтому в учреждении будет необычный дизайн, который наверняка оценят малыши. Кроме того, появятся игровые зоны, чтобы юным пациентом было чем заняться, пока они ожидают приема врача. Территория также будет оборудована для перемещения детей с ограниченными возможностями здоровья.

После ремонта поликлиника будет работать в рамках проекта «Бережливая поликлиника», и в ней будет продумано все, чтобы маленьким пациентам и их родителям было максимально комфортно.

Потоки здоровых и больных пациентов в учреждении разделят, будут созданы кабинеты грудного вскармливания, а также теплая колясочная.

Планируется, что все работы завершатся к 1 сентября, и уже осенью обновленная поликлиника будет принимать пациентов.

30 мая в Щекино приехала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.

Она рассказала, что эта поликлиника – не единственное медицинское учреждение в регионе, в котором идет капитальный ремонт:

Татьяна Семина

– Региональный проект «Развитие детского здравоохранения», который реализуется в Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение», предусматривает создание в детских поликлиниках комфортных условий пребывания детей и родителей. За счет внебюджетных источников, благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина, мы ремонтируем четыре детские поликлиники: в Щекино, Новомосковске, Суворове и в Туле на ул. Оборонной. Кроме того, в этом году запланированы ремонтные работы в 24 государственных учреждениях здравоохранения на 46 объектах.

справка myslo
Детская поликлиника №1 в Щекино обслуживает более 16,4 тысяч детей. Здесь ведут прием 14 врачей, в том числе узкие специалисты - офтальмолог, невролог, психиатр, хирург, ортопед, эндокринолог, гинеколог, дерматолог, отоларинголог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики.
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 19:10 +1
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ЩекиноТульская область

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