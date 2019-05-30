В тульских МФЦ стартовал конкурс детского рисунка

Пять лет назад в Тульской области была создана сеть многофункциональных центров, которая помогает жителям региона получать более 200 различных государственных и муниципальных услуг.

В честь дня рождения в тульских МФЦ объявлен конкурс детского рисунка. Юным художникам предлагается нарисовать МФЦ будущего в эру цифровых технологий. С 1 июня по 20 июня в МФЦ Тульской области будут приниматься рисунки на эту тему.

Работы будут оцениваться в открытом голосовании в официальной группе «ВКонтакте». Три участника, набравшие наибольшее количество лайков получат ценные призы.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно: