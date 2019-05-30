В тульских МФЦ стартовал конкурс детского рисунка
Юным жителям региона предлагают нарисовать многофункциональный центр будущего.
Пять лет назад в Тульской области была создана сеть многофункциональных центров, которая помогает жителям региона получать более 200 различных государственных и муниципальных услуг.
В честь дня рождения в тульских МФЦ объявлен конкурс детского рисунка. Юным художникам предлагается нарисовать МФЦ будущего в эру цифровых технологий. С 1 июня по 20 июня в МФЦ Тульской области будут приниматься рисунки на эту тему.
Работы будут оцениваться в открытом голосовании в официальной группе «ВКонтакте». Три участника, набравшие наибольшее количество лайков получат ценные призы.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:
- нарисовать рисунок на тему «МФЦ в цифровом будущем» на листе формата А4, указать возраст и, ФИО, адрес и телефон автора работы,
- принести рисунок в любое отделение МФЦ, подписаться на официальную группу тульских МФЦ «ВКонтакте»,
- ждать результатов голосования, которое состоится с 21 июня по 1 июля.
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