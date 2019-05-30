На улице Оборонной в Туле сносят аварийный дом

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Улица Оборонная будет отремонтирована в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для благоустройства территорий, прилегающих к ремонтируемым объектам, на улице проводится снос аварийного дома.

Ремонт улиц и дорог проводится комплексно: при необходимости вдоль дорог будут обустроены тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки и павильоны, пешеходные переходы. Аварийные здания будут демонтированы, а деревья – спилены.