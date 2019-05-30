Погода в Туле 31 мая: дожди, грозы и ветер

Синоптики обещают до 30 градусов тепла и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность. Днём небольшой, местами умеренный, дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 10 мм), со второй половины дня местами грозы.

Ветер южной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +24 до +30. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.