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В Туле сотрудники ГИБДД проводят профилактический рейд «Ребенок-пассажир»
Фото из архива MySlo

В Туле сотрудники ГИБДД проводят профилактический рейд «Ребенок-пассажир»

Полицейские проверяют наличие в перевозящих детей автомобилях удерживающих устройств и правильность их установки.

В Туле сотрудники ОБ ДПС ГИБДД городского УМВД проводят профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир!». Инспекторы проверяют наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне машины и применение ремней безопасности. 

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье детей можно перевозить только в детских креслах.

Установка и использование детских удерживающих устройств должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации. Запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Детей старше 7 лет с ростом более 150 см можно перевозить без детского удерживающего устройства, на заднем сиденье автомобиля с применение штатных ремней безопасности.

За неправильную перевозку детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Уважаемые водители, помните: главное – это безопасность и здоровье ваших юных пассажиров!

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 23:11 +1
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