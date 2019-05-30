Мастера плавания соревновались на открытом первенстве Тулы
Соревнования прошли в категории «Мастерс».
В поселке Ленинский в бассейне ФОК МАУ «Спортивные объекты» прошло открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие пловцы-любители в возрасте от 25 до 80 лет из Тулы, Новомосковска, Плавска, Щёкино, Липецка, Москвы.
Организаторы соревнований – Управление физической культуры и спорта администрации города.
50 м кроль на спине. Женщины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Степанова Евгения
|30-34
|49,62
|1
|Иванушкина Надежда
|35-39
|39,93
|1
|Лейпи Наталья
|40-44
|40,37
|1
|Рычакова Валерия
|50-54
|39,77
|1
|Глубжева Наталья
|65-69
|1.03,0
50 м кроль на спине. Мужчины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Пупшис Александр
|35-39
|31,88
|2
|Ляхович Артем
|35-39
|52,78
|1
|Лазарев Владимир
|70-74
|51,93
100 м брасс. Женщины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Тоболина Анна
|30-34
|1.54,24
|1
|Матвеева Татьяна
|35-39
|1.43,06
|1
|Панаева Юлия
|40-44
|1.38,64
|2
|Лапочкина Юлия
|40-44
|1.42,15
|1
|Леликова Оксана
|45-49
|1.24,55
100 м брасс. Мужчины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Утицын Михаил
|35-39
|1.23,10
|2
|Харьков Денис
|35-39
|1.25,73
|1
|Бунаков Максим
|40-44
|1.28,89
|2
|Бойко Владислав
|40-44
|1.37,52
|1
|Простомолотов Дмитрий
|45-49
|1.39,53
|1
|Васильченко Евгений
|55-59
|1.40,87
|1
|Гаврилов Виктор
|80-84
|2.38,07
50 м вольный стиль. Женщины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Озерецковская Дарья - в/к
|14-16
|43,51
|1
|Милованова Екатерина
|30-34
|32,50
|2
|Скопинцева Ольга
|30-34
|34,69
|3
|Степанова Евгения
|30-34
|38,43
|1
|Гилева Наталья
|35-39
|31,12
|1
|Машкина Ирина
|40-44
|39,65
|2
|Озерецковская Наталья
|40-44
|41,70
|1
|Кузнецова Наталья
|45-49
|30,89
|1
|Баринова Светлана
|50-54
|52,63
|1
|Михеева Наталья
|65-69
|1.10,0
50 м вольный стиль. Мужчины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Баскаков Дмитрий - в/к
|15
|28,56
|2
|Шабаль Николай
|25-29
|32,86
|1
|Казаков Илья
|30-34
|27,55
|2
|Калиниченко Денис
|30-34
|32,14
|3
|Широков Дмитрий
|30-34
|43,58
|1
|Ильинский Иван
|30-35
|35,3
|1
|Андропов Александр
|35-39
|26,59
|2
|Баскаков Сергей
|35-39
|35,56
|3
|Ляхович Артем
|35-39
|36,47
|1
|Панаев Сергей
|40-44
|26,03
|2
|Иванушкин Илья
|40-44
|26,46
|3
|Савин Илья
|40-44
|49,77
|1
|Поляков Константин
|45-49
|28,70
|2
|Сумароков Максим
|45-49
|29,84
|3
|Фризен Петр
|45-49
|41,87
|1
|Шинко Сергей
|50-54
|29,59
|2
|Сумароков Владимир
|50-54
|29,90
|3
|Драчев Константин
|50-54
|31,03
|4
|Рёвин Юрий
|50-54
|48,15
|5
|Сорокин Андрей
|50-54
|неявка
|1
|Яресько Андрей
|55-59
|34,45
|1
|Корнеев Андрей
|60-64
|32,05
100 м кроль на спине. Женщины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Машкина Ирина
|40-44
|1.44,33
|2
|Девятиярова Олеся
|50-54
|1.37,43
100 м кроль на спине. Мужчины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Боголепов Максим
|40-44
|1.16,42
|2
|Рудаков Александр
|40-44
|1.16,87
|1
|Басов Сергей
|55-59
|1.19,11
|2
|Помазков Владимир
|55-59
|1.19,87
50 м баттерфляй. Женщины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Озерецковская Д-в/к
|14-16
|45,82
|1
|Рычакова Валерия
|50-54
|38,46
50 м баттерфляй. Мужчины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Ростовцев Андрей
|30-34
|34,55
|2
|Ильинский Иван
|30-34
|38,84
|1
|Панаев Сергей
|40-44
|27,50
|2
|Ермаков Сергей
|40-44
|31,22
|3
|Филин Алексей
|40-44
|33,30
|4
|Боголепов Алексей
|40-44
|34,53
|1
|Осипов Владимир
|45-49
|31,77
|2
|Поляков Константин
|45-49
|32,50
|3
|Фризен Петр
|45-49
|59,79
|1
|Шинко Сергей
|50-54
|31,80
|1
|Рожков Юрий
|55-59
|50,25
|2
|Рябкин Александр
|55-59
|57,70
100 метров комплексное плавание. Женщины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Гилева Наталья
|35-39
|1.19,10
|1
|Тихонова Людмила
|30-34
|1.26,92
|2
|Алешина Анна
|30-34
|1.29,47
|1
|Лейпи Наталья
|40-44
|1.30,80
|2
|Вадюхина Елена
|40-44
|2.07,87
|1
|Баринова Светлана
|50-54
|2.23,25
|2
|Девятиярова Олеся
|50-54
|1.39,21
100 метров комплексное плавание. Мужчины:
|Результат
|Спортсмен
|Категория
|Время
|1
|Широков Дмитрий
|30-34
|1.55,62
|1
|Андропов Александр
|35-39
|1.11,09
|2
|Щелоков Илья
|35-39
|1.11,77
|1
|Боголепов Максим
|40-44
|1.18,49
|2
|Качанов Евгений
|40-44
|1.18,71
|3
|Филин Алексей
|40-44
|1.28,82
|1
|Яресько Андрей
|55-59
|1.40,50
|2
|Рожков Юрий
|55-59
|1.56,27
|1
|Лазарев Владимир
|70-74
|1.51,40