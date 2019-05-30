новости
новости
Регистрация
Мастера плавания соревновались на открытом первенстве Тулы

Мастера плавания соревновались на открытом первенстве Тулы

Соревнования прошли в категории «Мастерс».

В поселке Ленинский в бассейне ФОК МАУ «Спортивные объекты» прошло открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие пловцы-любители в возрасте от 25 до 80 лет из Тулы, Новомосковска, Плавска, Щёкино, Липецка, Москвы.

Организаторы соревнований – Управление физической культуры и спорта администрации города.

результаты турнира

50 м кроль на спине. Женщины:

 

Результат Спортсмен Категория Время
       
1 Степанова Евгения 30-34 49,62
       
1 Иванушкина Надежда 35-39 39,93
       
1 Лейпи Наталья 40-44 40,37
       
1 Рычакова Валерия 50-54 39,77
       
1 Глубжева Наталья 65-69 1.03,0

50 м кроль на спине. Мужчины:

 

Результат Спортсмен Категория Время
1 Пупшис Александр 35-39 31,88
2 Ляхович Артем 35-39 52,78
       
1 Лазарев Владимир 70-74 51,93

100 м брасс. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Тоболина Анна 30-34 1.54,24
       
1 Матвеева Татьяна 35-39 1.43,06
       
1 Панаева Юлия 40-44 1.38,64
2 Лапочкина Юлия 40-44 1.42,15
       
1 Леликова Оксана 45-49 1.24,55

100 м брасс. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Утицын Михаил 35-39 1.23,10
2 Харьков Денис 35-39 1.25,73
       
1 Бунаков Максим 40-44 1.28,89
2 Бойко Владислав 40-44 1.37,52
       
1 Простомолотов Дмитрий 45-49 1.39,53
       
1 Васильченко Евгений 55-59 1.40,87
       
1 Гаврилов Виктор 80-84 2.38,07

50 м вольный стиль. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Озерецковская Дарья - в/к 14-16 43,51
       
1 Милованова Екатерина 30-34 32,50
2 Скопинцева Ольга 30-34 34,69
3 Степанова Евгения 30-34 38,43
       
1 Гилева Наталья 35-39 31,12
       
1 Машкина Ирина 40-44 39,65
2 Озерецковская Наталья 40-44 41,70
       
1 Кузнецова Наталья 45-49 30,89
       
1 Баринова Светлана 50-54 52,63
1 Михеева Наталья 65-69 1.10,0

50 м вольный стиль. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Баскаков Дмитрий - в/к 15 28,56
       
2 Шабаль Николай 25-29 32,86
       
1 Казаков Илья 30-34 27,55
2 Калиниченко Денис 30-34 32,14
3 Широков Дмитрий 30-34 43,58
       
1 Ильинский Иван 30-35 35,3
       
1 Андропов Александр 35-39 26,59
2 Баскаков Сергей 35-39 35,56
3 Ляхович Артем 35-39 36,47
       
1 Панаев Сергей 40-44 26,03
2 Иванушкин Илья 40-44 26,46
3 Савин Илья 40-44 49,77
       
1 Поляков Константин 45-49 28,70
2 Сумароков Максим 45-49 29,84
3 Фризен Петр 45-49 41,87
       
1 Шинко Сергей 50-54 29,59
2 Сумароков Владимир 50-54 29,90
3 Драчев Константин 50-54 31,03
4 Рёвин Юрий 50-54 48,15
5 Сорокин Андрей 50-54 неявка
       
1 Яресько Андрей 55-59 34,45
       
1 Корнеев Андрей 60-64 32,05

100 м кроль на спине. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время
       
1 Машкина Ирина 40-44 1.44,33
       
2 Девятиярова Олеся 50-54 1.37,43

100 м кроль на спине. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Боголепов Максим 40-44 1.16,42
2 Рудаков Александр 40-44 1.16,87
       
1 Басов Сергей 55-59 1.19,11
2 Помазков Владимир 55-59 1.19,87

50 м баттерфляй. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Озерецковская Д-в/к 14-16 45,82
       
1 Рычакова Валерия 50-54 38,46

50 м баттерфляй. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Ростовцев Андрей 30-34 34,55
2 Ильинский Иван 30-34 38,84
       
1 Панаев Сергей 40-44 27,50
2 Ермаков Сергей 40-44 31,22
3 Филин Алексей 40-44 33,30
4 Боголепов Алексей 40-44 34,53
       
1 Осипов Владимир 45-49 31,77
2 Поляков Константин 45-49 32,50
3 Фризен Петр 45-49 59,79
       
1 Шинко Сергей 50-54 31,80
       
1 Рожков Юрий 55-59 50,25
2 Рябкин Александр 55-59 57,70

100 метров комплексное плавание. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Гилева Наталья 35-39 1.19,10
       
1 Тихонова Людмила 30-34 1.26,92
2 Алешина Анна 30-34 1.29,47
       
1 Лейпи Наталья 40-44 1.30,80
2 Вадюхина Елена 40-44 2.07,87
       
1 Баринова Светлана 50-54 2.23,25
2 Девятиярова Олеся 50-54 1.39,21

100 метров комплексное плавание. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время
1 Широков Дмитрий 30-34 1.55,62
       
1 Андропов Александр 35-39 1.11,09
2 Щелоков Илья 35-39 1.11,77
       
1 Боголепов Максим 40-44 1.18,49
2 Качанов Евгений 40-44 1.18,71
3 Филин Алексей 40-44 1.28,82
       
1 Яресько Андрей 55-59 1.40,50
2 Рожков Юрий 55-59 1.56,27
       
1 Лазарев Владимир 70-74 1.51,40

 

Галерея
Открытое первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 1
Открытое первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 2
Открытое первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 3
Открытое первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 4
Открытое первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 5
Открытое первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 6
Открытое первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 7
Открытое первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 8
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мастерсмастера плавания

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 31 мая: дожди, грозы и ветер
Погода в Туле 31 мая: дожди, грозы и ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.