Мастера плавания соревновались на открытом первенстве Тулы

В поселке Ленинский в бассейне ФОК МАУ «Спортивные объекты» прошло открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие пловцы-любители в возрасте от 25 до 80 лет из Тулы, Новомосковска, Плавска, Щёкино, Липецка, Москвы.

Организаторы соревнований – Управление физической культуры и спорта администрации города.

результаты турнира

50 м кроль на спине. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Степанова Евгения 30-34 49,62 1 Иванушкина Надежда 35-39 39,93 1 Лейпи Наталья 40-44 40,37 1 Рычакова Валерия 50-54 39,77 1 Глубжева Наталья 65-69 1.03,0

50 м кроль на спине. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Пупшис Александр 35-39 31,88 2 Ляхович Артем 35-39 52,78 1 Лазарев Владимир 70-74 51,93

100 м брасс. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Тоболина Анна 30-34 1.54,24 1 Матвеева Татьяна 35-39 1.43,06 1 Панаева Юлия 40-44 1.38,64 2 Лапочкина Юлия 40-44 1.42,15 1 Леликова Оксана 45-49 1.24,55

100 м брасс. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Утицын Михаил 35-39 1.23,10 2 Харьков Денис 35-39 1.25,73 1 Бунаков Максим 40-44 1.28,89 2 Бойко Владислав 40-44 1.37,52 1 Простомолотов Дмитрий 45-49 1.39,53 1 Васильченко Евгений 55-59 1.40,87 1 Гаврилов Виктор 80-84 2.38,07

50 м вольный стиль. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Озерецковская Дарья - в/к 14-16 43,51 1 Милованова Екатерина 30-34 32,50 2 Скопинцева Ольга 30-34 34,69 3 Степанова Евгения 30-34 38,43 1 Гилева Наталья 35-39 31,12 1 Машкина Ирина 40-44 39,65 2 Озерецковская Наталья 40-44 41,70 1 Кузнецова Наталья 45-49 30,89 1 Баринова Светлана 50-54 52,63 1 Михеева Наталья 65-69 1.10,0

50 м вольный стиль. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Баскаков Дмитрий - в/к 15 28,56 2 Шабаль Николай 25-29 32,86 1 Казаков Илья 30-34 27,55 2 Калиниченко Денис 30-34 32,14 3 Широков Дмитрий 30-34 43,58 1 Ильинский Иван 30-35 35,3 1 Андропов Александр 35-39 26,59 2 Баскаков Сергей 35-39 35,56 3 Ляхович Артем 35-39 36,47 1 Панаев Сергей 40-44 26,03 2 Иванушкин Илья 40-44 26,46 3 Савин Илья 40-44 49,77 1 Поляков Константин 45-49 28,70 2 Сумароков Максим 45-49 29,84 3 Фризен Петр 45-49 41,87 1 Шинко Сергей 50-54 29,59 2 Сумароков Владимир 50-54 29,90 3 Драчев Константин 50-54 31,03 4 Рёвин Юрий 50-54 48,15 5 Сорокин Андрей 50-54 неявка 1 Яресько Андрей 55-59 34,45 1 Корнеев Андрей 60-64 32,05

100 м кроль на спине. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Машкина Ирина 40-44 1.44,33 2 Девятиярова Олеся 50-54 1.37,43

100 м кроль на спине. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Боголепов Максим 40-44 1.16,42 2 Рудаков Александр 40-44 1.16,87 1 Басов Сергей 55-59 1.19,11 2 Помазков Владимир 55-59 1.19,87

50 м баттерфляй. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Озерецковская Д-в/к 14-16 45,82 1 Рычакова Валерия 50-54 38,46

50 м баттерфляй. Мужчины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Ростовцев Андрей 30-34 34,55 2 Ильинский Иван 30-34 38,84 1 Панаев Сергей 40-44 27,50 2 Ермаков Сергей 40-44 31,22 3 Филин Алексей 40-44 33,30 4 Боголепов Алексей 40-44 34,53 1 Осипов Владимир 45-49 31,77 2 Поляков Константин 45-49 32,50 3 Фризен Петр 45-49 59,79 1 Шинко Сергей 50-54 31,80 1 Рожков Юрий 55-59 50,25 2 Рябкин Александр 55-59 57,70

100 метров комплексное плавание. Женщины:

Результат Спортсмен Категория Время 1 Гилева Наталья 35-39 1.19,10 1 Тихонова Людмила 30-34 1.26,92 2 Алешина Анна 30-34 1.29,47 1 Лейпи Наталья 40-44 1.30,80 2 Вадюхина Елена 40-44 2.07,87 1 Баринова Светлана 50-54 2.23,25 2 Девятиярова Олеся 50-54 1.39,21

100 метров комплексное плавание. Мужчины: