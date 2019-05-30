Коммунальные мошенники добрались до дымовентканалов

На фоне информационной волны о массовой проверке дымовентканалов в Туле появились аферисты, которые предлагают свои услуги в этой сфере.

В Туле на подъездах многих домов в последние несколько дней появились объявления, информирующие жителей о срочной проверке и прочистке вентиляционных каналов. В объявлении говорится, что работы эти в ближайшие три дня (точных дат не указано) будет проводить некая «Единая Городская Коммунальная служба г. Тула».

Название компании очень похоже на название той, которая еще не так давно регулярно раскидывала по почтовым ящикам липовые квитанции о поверке счетчиков воды. О ней Myslo подробно писал в мае 2017 года.

Официальной информации по этой компании нет: у нее нет сайта, фактического адреса и контактного номера телефона, по которому можно задать интересующие вопросы. Если набрать указанный в объявлении номер, то услышишь только сообщение автоответчика.

Бодрый мужской голос, записанный на автоответчик, сообщает:

«В вашем доме начались внеплановые коллективные работы по прочистке вентиляционных каналов внутри жилых помещений. Данная процедура выполняется один раз в шесть лет и длится от 15 минут до получаса в зависимости от того, насколько сильно загрязнен вентканал. Во время выполнения работ мастер снимет вентиляционные решетки и согласно ГОСТу произведет прочистку специальным тросом, после чего аккуратно поставит их на место. Имейте в виду: если не произвести прочистку в срок, то придется ждать следующую в 2025 году. Ваша задача – приготовить любой пакетик для мусора, предоставить мастеру доступ к вентиляции, оплатить сервисный сбор в размере 1290 рублей и расписаться в специальном акте выполненных работ, который останется у вас на руках. Внимание! После звукового сигнала вам обязательно необходимо продиктовать свой адрес и фамилию, имя и отчество, после чего диспетчер вам перезвонит в порядке очереди и сориентирует вас по времени. Диктуйте адрес прямо сейчас после сигнала».

Названные в сообщении сроки проверки вентиляции противоречат постановлению Правительства РФ №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

В «Тулагоргазе» прокомментировали действия данной организации:

– В многоквартирных домах проверкой состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их ремонтом и при необходимости прочисткой должна заниматься управляющая компания. На практике — УК заключает договор с организацией, допущенной к проведению таких работ и имеющей соответствующую лицензию.

Проверка дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться не реже 3-х раз в год (не позднее чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через семь дней после окончания отопительного сезона).

УК должна составлять график проверок на основании заключенного договора со специализированной организацией. Работа должна вестись в соответствии с постановлением Правительства РФ №410. Оплата производится за счет средств на содержание жилья.

Это не первый случай коммунального мошенничества в Туле. Несколько раз по факту подобных действий возбуждались уголовные дела. Но только никакого результата это не дало. О том, что кто-то ответил за обман при замене счетчиков воды или электричества, ничего неизвестно.

В УМВД России по Тульской области напоминают о необходимости консультаций со знакомыми, родственниками, соседями в тех случаях, когда неизвестные люди пытаются под разными предлогами войти в жилище, предлагают различные услуги, связанные с обменом денег, платной проверкой или установкой оборудования или помощь в осуществлении различных действий. Соглашаясь на подобные предложения, граждане рискуют стать жертвами мошенничества. Чтобы избежать подобного, важно проверить документы визитёров, уточнить в организации, которую они представляют, действительно ли такие работники направлялись по указанному адресу. Особенно важно убедиться в необходимости проведения тех или иных работ внутри жилых помещений и приобретении оборудования. Для этого и требуются консультации с родственниками и знакомыми.

Прокуратура брала на контроль ход расследования.