Известная писательница Наталья Щерба посетит «Октаву»

На «Октаве» состоится творческая встреча со знаменитой писательницей

Натальей Щербой. 15 июня в Большом зале кластера она расскажет о своем

творчестве, о планах на будущее и о том, как придумывать яркие

фантастические и фэнтезийные миры и помещать в них интересные истории.

Кроме того, Наталья всем желающим подпишет свои книги. Творческая встреча пройдет при поддержке издательства «Росмэн». Именно по просьбе тульских фанатов фестиваль «ЛитераТула» и творческий

индустриальный кластер «Октава» пригласили Наталью в гости. – Очень рада приглашению — давно хотела побывать в Туле. Но в первую очередь с большим нетерпением жду встречи с тульскими читателями, про которых уже слышала много хорошего. Привезу с собой подарочки и интересные новости, так что готовьтесь, — прокомментировала свой приезд Наталья Щерба.

Встреча с писательницей начнется в 14.00. Вход свободный, регистрация не

требуется.

Наталья Щерба работает преимущественно в жанрах подростковая фантастика и фэнтези. Она написала роман «Часодеи», а также известные циклы «Чародол», «Лунастры» и другие. Ее произведения удостоены множества литературных российских и зарубежных наград, их перевели на украинский, польский, чешский, словацкий и другие языки. Начата подготовка к экранизации цикла «Часодеи».

Премии и награды: