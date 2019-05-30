Известная писательница Наталья Щерба посетит «Октаву»
Приглашаются все желающие.
На «Октаве» состоится творческая встреча со знаменитой писательницей
Натальей Щербой. 15 июня в Большом зале кластера она расскажет о своем
творчестве, о планах на будущее и о том, как придумывать яркие
фантастические и фэнтезийные миры и помещать в них интересные истории.
Кроме того, Наталья всем желающим подпишет свои книги. Творческая встреча пройдет при поддержке издательства «Росмэн». Именно по просьбе тульских фанатов фестиваль «ЛитераТула» и творческий
индустриальный кластер «Октава» пригласили Наталью в гости.
– Очень рада приглашению — давно хотела побывать в Туле. Но в первую очередь с большим нетерпением жду встречи с тульскими читателями, про которых уже слышала много хорошего. Привезу с собой подарочки и интересные новости, так что готовьтесь, — прокомментировала свой приезд Наталья Щерба.
Встреча с писательницей начнется в 14.00. Вход свободный, регистрация не
требуется.
Наталья Щерба работает преимущественно в жанрах подростковая фантастика и фэнтези. Она написала роман «Часодеи», а также известные циклы «Чародол», «Лунастры» и другие. Ее произведения удостоены множества литературных российских и зарубежных наград, их перевели на украинский, польский, чешский, словацкий и другие языки. Начата подготовка к экранизации цикла «Часодеи».
Премии и награды:
- I место в конкурсе «Новая детская книга», проводимого издательством «Росмэн», за роман «Часовой ключ для Василисы», (2010).
- Книжная премия Рунета-2012, номинация «Бестселлер» — за книгу «Часодеи».
- «Часовое сердце» (Москва, 2012).
- Премия «Алиса» за лучшее детско-юношеское произведение в фантастике — цикл «Часодеи». Приз исполнен в виде миелофона (РосКон, 2012).
- Награда «Ревизор» в номинации «Выбор покупателя 2012-2013. Издатель бестселлера в традиционном бумажном варианте» издательству «РОСМЭН» за серию книг «Часодеи».
- Цикл «Часодеи» — победитель в номинации «Лучшая детская книга» премии OZON.ru ONLINE AWARDS-2015.
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