Трагедия в Донском: почему вечером девочка оказалась одна у пруда

Фото и видео Сергея Старикова.

Пруд в микрорайоне Шахтерский в Донском, откуда водолазы извлекли тело погибшей 9-летней девочки, непригоден для купания. Раньше это было болото, однако впоследствии его очистили. Местные жители хотели присвоить ему статус пожарного, однако по каким-то причинам от этой идеи отказались.

Берег и дно пруда достаточно крутые. Любой взрослый понимает, что плавать там – затея достаточно опасная. Тем не менее, по словам местных жителей, в этом водоеме частенько плескались дети, опасность их не пугала.

Это не испугало девочку, которая вечером 29 мая отправилась к пруду. Как удалось узнать корреспонденту Myslo, по словам местных жителей, семья, в которой жила школьница – неблагополучная. Отец и мать ранее судимы. Ребенок жил с матерью, которая злоупотребляет спиртным. В тот вечер женщину видели в компании двух, предположительно, нетрезвых мужчин.

Как удалось выяснить на данный момент, в среду девочка пришла домой около 19.00, чтобы получить у мамы разрешение погулять еще, и, предположительно, одна пошла на пруд. Когда дочка не вернулась домой, мать подняла тревогу и позвонила в полицию.

На берегу была обнаружена одежда девочки. К водоему вызвали водолазов, которые впоследствии подняли тело пропавшей из водоема. Видимых следов насилия на нем не обнаружено.

Как сообщает корреспондент Myslo с места трагедии, возле водоема на данный момент работают следователи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.

– В рамках расследования уголовного дела будут обследованы условия жизни ребенка, собран характеризующий материал на девочку и ее родителей, также будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства, установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного происшествия. По результатам оценки указанных причин и условий следователем будут внесены представления ответственным лицам, – сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.