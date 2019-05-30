В Донском погибла девочка: следователи выяснят условия жизни ребенка

Фото с места происшествия. Фото СУСК России по Тульской области.

Напомним, ранее в Донском в пруду водолазы обнаружили тело девятилетней девочки, которая 29 мая ушла на прогулку и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников СУ СК, а также сотрудников следственного отдела по г. Донской, следователей-криминалистов следственного управления.

Проводится осмотр места происшествия, тела потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.

– В рамках расследования уголовного дела будут обследованы условия жизни ребенка, собран характеризующий материал на девочку и ее родителей, также будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства, установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного происшествия. По результатам оценки указанных причин и условий следователем будут внесены представления ответственным лицам, – сообщает ведомство.