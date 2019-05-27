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В Туле скончался Александр Болтнев

В Туле скончался Александр Болтнев

Александр Николаевич скончался после продолжительной болезни.

В воскресенье, 26 мая, после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Николаевич Болтнев. С 2011 года он занимал должность заместителя министра – директора департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области. С марта 2019 года был назначен заместителем исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».

Юрий Цкипури и Евгений Авилов выразили соболезнования родным и близким Александра Болтнева.

– Мы знали и уважали Александра Николаевича как грамотного и опытного руководителя, профессионала, компетентного и порядочного человека. Его всегда отличали организованность, ответственность, целеустремленность. В работе он руководствовался принципом верховенства закона, взвешенно и оперативно подходил к решению вопросов.

Александр Николаевич внес серьезный вклад в развитие нашего региона. Он неустанно трудился на благо Тульской области и ее жителей.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в обращении.

Редакция Myslo присоединяется к соболезнованиям.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:53 0
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