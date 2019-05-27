В Новомосковске покупатель угнал автомобиль у владельца

В Новомосковске в полицию обратился представитель цыганского этноса. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенничества. Он разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже автомобиля ВАЗ-2109, 1995 года выпуска.

По указанному номеру телефона с ним связался неизвестный, который захотел увидеть транспортное средство. По предварительным данным, во время встречи покупатель попросил разрешения немного проехать за рулем, чтобы оценить автомобиль.

Получив согласие продавца, мужчина сел в машину, завел двигатель и уехал.

Обманутый владелец автомобиля обратился в полицию.

– На территории Новомосковска был незамедлительно введен план «Перехват», в результате которого транспортное средство удалось обнаружить на окраине города. Находившийся за рулём местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства, — рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».