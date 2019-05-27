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28 мая в Туле перекроют движение транспорта в Оружейном переулке

28 мая в Туле перекроют движение транспорта в Оружейном переулке

Ограничения будут действовать с 6.00 до 15.00 на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской.

В связи с проведением церемонии прощания с заместителем министра – директором департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Александром Николаевичем Болтневым 28 мая будут введены следующие ограничения:

  • с 6.00 до 15.00 будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:22 0
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