28 мая в Туле перекроют движение транспорта в Оружейном переулке

Ограничения будут действовать с 6.00 до 15.00 на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской.

В связи с проведением церемонии прощания с заместителем министра – директором департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Александром Николаевичем Болтневым 28 мая будут введены следующие ограничения: с 6.00 до 15.00 будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской.