В Туле по ряду адресов запретят остановку транспорта

Администрация Тулы сообщает об ограничении остановки и стоянки транспортных средств на участках улично-дорожной сети города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены рядом с памятником В. Ф. Маргелову на одноименной улице.

Также остановку запретят на участке дороги рядом с Центральным районным судом со стороны ул. Комсомольской. Кроме того, будет ограничена остановка и стоянка транспорта (кроме автобусов) на остановке «Областной роддом». Ограничения вступят в силу 20 июня.