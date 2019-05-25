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В Туле по ряду адресов запретят остановку транспорта

В Туле по ряду адресов запретят остановку транспорта

Ограничения вступят в силу с 20 июня.

Администрация Тулы сообщает об ограничении остановки и стоянки транспортных средств на участках улично-дорожной сети города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены рядом с памятником В. Ф. Маргелову на одноименной улице.

Также остановку запретят на участке дороги рядом с Центральным районным судом со стороны ул. Комсомольской. Кроме того, будет ограничена остановка и стоянка транспорта (кроме автобусов) на остановке «Областной роддом». Ограничения вступят в силу 20 июня.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:17 +1
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