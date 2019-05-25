Водитель тульской маршрутки нарушил ПДД и чуть не спровоцировал аварию: видео

Кадр из видео

Нарушение запечатлел видеорегистратор, установленный в одной из машин.

На пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта водитель маршрутки № 42 грубо нарушил ПДД и чуть не устроил аварию. Видеозапись из регистратора в редакцию Myslo прислали очевидцы.

Инцидент произошёл в среду, 22 мая, примерно в 19.00. На записи видно, как водитель микроавтобуса игнорируя требования знака «Направление движения по полосам», поворачивает налево. Зеленый сигнал основной секции светофора в этом случае разрешает поворот только направо.

Далее водитель «Форда» довольно нагло пытается «влезть» в крайнюю правую полосу и вынуждает ударить по тормозам водителя черного Renault Logan, который движется по своей полосе. После этого маршрутка уезжает в сторону улицы Мосина.