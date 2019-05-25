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Туляков объединил День массового футбола: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков объединил День массового футбола: фоторепортаж

В большом спортивном празднике приняли участие 55 команд.

25 мая Тула в очередной раз присоединилась к всероссийскому Дню массового футбола. Большой спортивный праздник объединил сотни юных и взрослых любителей этого популярного вида спорта.

Футбольный фестиваль прошел на стадионе на Косой Горе. Открыли мероприятие мэр Тулы Юрий Цкипури, председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев и Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева.

- Мы сегодня объединены с вами одним чувством — любовью к игре в футбол. Детишки, дошколята и мы, взрослые, все играем в футбол. Я сегодня отыграл два тайма по 45 минут вместе со своими сверстниками. Хорошо себя чувствуем. Знайте, что футбол — это залог здоровья, долголетия, того, что вы будете развиваться. Никаких вредных привычек, учтите, чтобы у вас не было! Хорошо занимайтесь, слушайтесь родителей и играйте в футбол всю жизнь, — обратился к юным спортсменам Юрий Иванович.

Кстати, сам Юрий Цкипури регулярно играет в футбол. Сегодня команда «Фаворит», в состав которой входит мэр города, а также глава администрации Тулы Евгений Авилов, провела товарищеский матч.

Дмитрий Яковлев поздравил присутствующих с праздником Дня массового футбола.

- В Туле и области мы будем и дальше развивать этот вид спорта. У нас в ближайшем времени в Донском появится футбольное поле с искусственным покрытием, в Щёкино. Надеюсь, уже в этом году в Туле появится крытый манеж. Мы даем обещание, что в ближайшие 3−4 года еще два манежа точно появятся в Туле. Будем дальше строить поля, чтобы наши мальчишки развивались.

Ольга Слюсарева пожелала удачи футболистам.

- Вы готовы сегодня играть? Готовы побеждать? — обратилась Ольга Анатольевна к юным спортсменам. — Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Хочу сказать спасибо, в первую очередь, всем вашим наставникам, потому что они знают, как добиться успехов и как победить. Будьте внимательны, слушайте их. Не пропускайте тренировок! Родителей тоже заставляйте заниматься спортом. Я желаю вам добиться больших успехов, красиво сыграть свои матчи. Не бойтесь поражений, у вас все всегда будет получаться, если вы этого захотите.

В спортивном празднике приняли участие 55 команд в шести возрастных категориях, начиная от юных футболистов дошкольного возраста, заканчивая взрослыми спортсменами. Побороться с соперниками за кубки, а также показать командный дух приехали не только мальчишки, но и девочки.

Сергей Григорьевич Пантелеев, ответственный секретарь Федерации футбола Тульской области, рассказал, что на соревнования приехали спортсмены из разных уголков нашего региона, а также девчонки из Московской области.

Сергей Пантелеев

- День массового футбола проводится в России ежегодно. И популярность этих соревнований растет непомерными шагами. Если в самом начале участвовали всего две команды, то сейчас появилось много частных школ. Количество участников увеличивается! Сегодня у нас собралось более 50 команд. Каждый игрок получит сувенирную продукцию.

В зависимости от количества команд в определенной возрастной категории футболистов разделили на несколько групп.

Корреспонденты Myslo приехали на стадион, когда играли юные спортсмены - 2011-13 г.р. Будущим футбольным звездам предстояло сыграть два тайма по семь минут.

Одним из самых эмоциональных матчей стала битва тульских команд — «Спарта» и «Дрим-Тим-2». Ребят поддерживали тренеры и родители. «Спарта» победила со счетом 3:0.

Ника Мельчикови, тренер команды, рассказал, какие цели поставлены перед ребятами.

Ника Мельчикови

- Мальчишки молодцы, хорошо сыграли, все свои моменты реализовали. Это наш первый турнир, ребята еще маленькие — 2012 года рождения. Пока играем в свое удовольствие, задач никаких нет. Если в тройку лучших войдем, конечно, будет хорошо.

Семилетний нападающий Егор Сохин является капитаном своей команды.

- Капитаном быть достаточно легко. Мне нравятся такие обязанности. Например, когда перед игрой арбитр кидает монетку, а ты говоришь: орел или решка. Можно за мяч побороться. А когда ты играешь на поле, то ты такой же, как все игроки. Сегодня пока я голов не забил, но буду стараться. У меня четыре любимых футболиста — Неймар, Роналду, Месси и Мбаппе!

Папа Егора — Алексей Сохин — очень гордится сыном. Сегодня пришел поддержать своего ребенка на стадион.

- Егор занимается футболом где-то семь месяцев. А начинал играть во дворе. Как-то его увидел директор футбольной школы и дал ему номер телефона. Егор прибежал радостный домой и сказал: «Мама, папа, меня просили прийти на показательную тренировку!» Мы согласились, и с того дня сын играет, старается, добивается успехов. Ребенка буду поддерживать во всех начинаниях. Даже с работы буду отпрашиваться, если нужно будет.

Вот таким получился День массового футбола в Туле. Результаты соревнований ищите позже на Myslo.

 

Ваш ребенок тоже мечтает стать футболистом? Помогите ему осуществить мечту и запишите его в футбольную секцию или школу.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:34 −2
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