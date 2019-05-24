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В «Ликерке Лофт» появится новый арт-объект – скамья «Сила узора»

В «Ликерке Лофт» появится новый арт-объект – скамья «Сила узора»

Туляков ждут на торжественном открытии 24 мая в 19.00.

На открытии всех гостей ждет фуршет, диджей-сет, фотосессия с невестами. Право открывать объект будет предоставлено его идейному вдохновителю Роману Агибалову, который произнесет приветственное слово и расскажет об идее объекта.

Окружающие предметы и символы оказывают влияние на нашу жизнь. Исполненная в технике мозаики, скамья «Сила узора» имитирует множество вышитых мотивов, которые использовались девушками на Руси как оберег для встречи своего единственного, создания семьи и долгой счастливой совместной жизни.

Геометрическая основа рисунка задана многократно повторяющимся элементом орнамента — раппортом, который состоит из символов единения мужского и женского начал, вступления в новую жизнь и знаков, притягивающих душевное спокойствие, равновесие и везение. «Надеемся, что с помощью нашего нового талисмана вы сможете изменить судьбу и внести в свою жизнь желаемые события, а также сделаете красивое фото», — говорят организаторы мероприятия.

Всех желающих побывать на открытии нового арт-объекта ждут сегодня, 24 мая, в 19.00 около первого входа корпуса № 4 LIKERKA LOFT, Loft Hall (Тула, пр. Ленина, 85).

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:49 +3
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Люди
Роман Агибалов
Место
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