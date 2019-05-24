«Лучшая детская модель Тулы – 2019»: выбраны обладательницы Гран-при фестиваля

Фото: Илья Бурдун.

Организатором праздника моды, стиля и таланта выступило модельное агентство Gold Models. Отборочный тур телепроекта «Топ-модель по-детски» предоставляет реальную возможность юным тульским моделям стать главными действующими лицами российских и международных проектов в области фэшн-индустрии.

В финал фестиваля попали лучшие детские модели, прошедшие предварительные кастинги и ряд отборочных туров. В итоге 14 участников в возрасте от 4 до 15 лет поборолись за право представлять Тульскую область в Международном телевизионном проекте «Топ-модель по-детски», который уже четыре года с большим успехом транслируется на канале RUSSIAN MUSIC BOX.

Конкурсанты показали себя в пяти выходах: «Модельная визитка», «Модный показ» одежды и обуви, «Образ — дефиле», конкурсная рекламная фото-видео съемка для известного столичного дизайнера и дефиле в вечерних платьях. А также на суд жюри были представлены профессиональные портфолио детей-моделей.

Во время выступления «Модельная визитка» юные участники в стихах и прозе рассказывали о себе и своих увлечениях, любви к моде, своём желании и стремлении стать моделью, что для этого уже сделано, в каких проектах они принимали участие. В ходе модного показа юные модели продемонстрировали искусство дефиле, профессионально представив совместный показ новых весенне-летних коллекций детской обуви SHUZETTA_KIDS и детской одежды MiniModa.

Самым ярким конкурсным этапом фестиваля стал «Образ-дефиле». Конкурсантам нужно было не только проявить свои модельные таланты, но и актёрское мастерство. Участницы примерили на себя образы русских и восточных красавиц, спортсменок, королев и принцесс, модниц, парижанок, танцоров, весенних фей, мультяшных героев и множества других.

В состав жюри вошли представители СМИ, президент международного фестиваля моделей и талантов «Гордость Нации» Николай Коротков, продюсер телепроекта «Топ-модель по-детски» Татьяна Праскова, президент фестиваля «Лучшая детская модель Тулы» Светлана Моторина.

Стоит отметить, что фестиваль «Лучшая детская модель Тулы» — это всегда яркое и запоминающееся шоу.

Модели GOLD MODELS представили новые коллекции одежды и обуви всемирно известных брендов от аутентичного бутика L-Джинс. И дизайнерскую коллекцию тульского модельера Елены Зотовой «Цветение» — бронзового призера международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль — 2018».

Заключительный и наиболее красивый этап конкурса — это, безусловно, дефиле в вечерних платьях. Юные леди блистали на сцене в великолепных нарядах, восхищая красотой и грацией.

Данный проект создан для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир творчества, детского модельного шоу-бизнеса и детской fashion-индустрии по всему миру. И традиционно ни одна из участниц не осталась без титула и подарка.

Абсолютно всем девочкам поступили предложения по участию в престижных фэшн-проектах, съемках для глянцевых журналов, в рекламе, участию в самых престижных Неделях мод.

Так, София Моторина по результатам конкурсной фотовидеосъемки была выбрана лицом бренда Lana2Rock Kids. Дизайнер Светлана Горева лично пригласила малышку на съемки look book новой коллекции.

1 июня Аня Елагина по приглашению Татьяны Прасковой отправится на съемки показа эксклюзивных премиальных коллекций STEFANIA PINYAGINA и WOW dress для телеканала FASHION.TV. Победительница в номинации «Лучшая детская модель GOLD MODELS» Алиса Проскурякова станет рекламным лицом детской школы моделей агентства.

Победителями с присвоением титула Гран-при «Лучшая детская модель Тулы — 2019» в возрастной категории от 5 до 9 лет стала Мария Тармосина.

В возрастной категории от 10 до 15 лет титула Гран-при «Лучшая детская модель Тулы — 2019» – Анна Елагина.

Девочки были награждены памятными дипломами, эксклюзивными титульными лентами, украшенными кристаллами Сваровски, и коронами. На церемонии награждения Марии и Анне вручили приглашение представлять Тульскую область в четвертом сезоне шоу «Топ-модель по-детски».