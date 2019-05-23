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Капремонт участка автодороги М-2 «Крым» в Тульской области выполнен на 60%
Работы на первых двух полосах (тульское направление) завершат в октябре этого года, а на других (московское направление) — осенью 2020 года.
На 25-километровом участке (со 131-го по 156−1 км) тульского направления автодороги М-2 «Крым» идет капитальный ремонт. В настоящее время ведется устройство нижних слоев основания и асфальтобетонного покрытия. По данным ФКУ Упрдор Москва-Харьков, работы идут с опережением графика.
«Специалисты выполнили разборку существующей дорожной одежды, подготовку земляного полотна, фрагментирование бетонного основания, устройство конструктивного слоя из органоминеральной смеси, верхнего слоя основания. Кроме того, построены временные объездные дороги», — сообщает «Росавтодор».
Дорожникам предстоит отремонтировать три транспортные развязки, устроить новое покрытие из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменить оставшиеся водопропускные трубы, а также обновить покрытие на 11 мостах и путепроводах. Для обеспечения безопасности дорожного движения они установят новые дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и нанесут разметку со светоотражающими элементами.
Работы на первых двух полосах (тульское направление) завершат в октябре этого года, а на других (московское направление) — осенью 2020 года. Сейчас на обоих участках в местах производства работ движение автотранспорта организовано по одной полосе, максимальная разрешенная скорость движения ограничена до 60 км/ч.
Автодорога М-2 «Крым» на участке со 131 по 156 км относится к I категории и имеет четыре полосы движения. В результате проведенных капитальных ремонтов количество полос увеличится до шести, что повысит пропускную способность трассы: в сутки здесь проезжает более 30 тыс. автомобилей. К 2041 году интенсивность движения возрастет до 60 тыс. машин и даже с таким потоком обновленный участок должен справиться.
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