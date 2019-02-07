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Скоростной участок трассы М-2 «Крым» в Тульской области станет шестиполосным
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Скоростной участок трассы М-2 «Крым» в Тульской области станет шестиполосным

Работы планируют завершить в 2020 году.

В 2019 году ФКУ Упрдор Москва-Харьков завершит капитальный ремонт на 25-ти километрах автодороги М-2 «Крым» со 131-го по 156-й км в прямом направлении (из Москвы в Тулу).

Работы на скоростном участке, пролегающем по территории Заокского, Ясногорского и Ленинского районов, начались в апреле 2018 года. За прошедший дорожно-строительный сезон специалисты полностью   разобрали существующее дорожное покрытие, подготовили земляное полотно, обустроили конструктивный слой из органоминеральной смеси, верхний слой основания.

Также заменили одну водопропускную трубу и построили временные объездные дороги.

В этом году федеральные дорожники на объекте устроят новое покрытие износостойким щебеночно-мастичным асфальтобетоном, заменят оставшиеся четыре водопропускные трубы, отремонтируют транспортные развязки, а также покрытие на 11 мостах и путепроводах, расположенных  на трассе. 

Для безопасности и удобства автомобилистов предусмотрена установка 92 дорожных знаков, металлического барьерного ограждения общей протяженностью более 43 км, нанесение горизонтальной разметки со  светоотражающими элементами.

В октябре 2019 года, после проведенного капитального ремонта, участок  автомагистрали М-2 «Крым» будет иметь три полосы движения.

Аналогичный объем работ,  который  планируется завершить в 2020 году,  выполнят и в обратном направлении из Тулы в Москву.  В результате чего  весь  участок  данной трассы  станет шестиполосным (по три полосы в каждом направлении),  что в значительной степени повысит пропускную способность, обеспечит безопасный и комфортный проезд.

На сегодняшний день  среднесуточная интенсивность движения здесь составляет  27 тыс. автомобилей, по расчетам специалистов, к 2041 году она возрастет более чем в два раза и достигнет почти 60 тыс. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 +3
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