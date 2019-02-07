Скоростной участок трассы М-2 «Крым» в Тульской области станет шестиполосным

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

В 2019 году ФКУ Упрдор Москва-Харьков завершит капитальный ремонт на 25-ти километрах автодороги М-2 «Крым» со 131-го по 156-й км в прямом направлении (из Москвы в Тулу).

Работы на скоростном участке, пролегающем по территории Заокского, Ясногорского и Ленинского районов, начались в апреле 2018 года. За прошедший дорожно-строительный сезон специалисты полностью разобрали существующее дорожное покрытие, подготовили земляное полотно, обустроили конструктивный слой из органоминеральной смеси, верхний слой основания.

Также заменили одну водопропускную трубу и построили временные объездные дороги.

В этом году федеральные дорожники на объекте устроят новое покрытие износостойким щебеночно-мастичным асфальтобетоном, заменят оставшиеся четыре водопропускные трубы, отремонтируют транспортные развязки, а также покрытие на 11 мостах и путепроводах, расположенных на трассе.

Для безопасности и удобства автомобилистов предусмотрена установка 92 дорожных знаков, металлического барьерного ограждения общей протяженностью более 43 км, нанесение горизонтальной разметки со светоотражающими элементами.

В октябре 2019 года, после проведенного капитального ремонта, участок автомагистрали М-2 «Крым» будет иметь три полосы движения.

Аналогичный объем работ, который планируется завершить в 2020 году, выполнят и в обратном направлении из Тулы в Москву. В результате чего весь участок данной трассы станет шестиполосным (по три полосы в каждом направлении), что в значительной степени повысит пропускную способность, обеспечит безопасный и комфортный проезд.

На сегодняшний день среднесуточная интенсивность движения здесь составляет 27 тыс. автомобилей, по расчетам специалистов, к 2041 году она возрастет более чем в два раза и достигнет почти 60 тыс.