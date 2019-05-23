Тулячка стала чемпионкой Европы по пара-армрестлингу

С 14 по 22 мая в г. Лутраки (Греция) состоялся чемпионат Европы по пара-армрестлингу. Россию на соревнованиях представляли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

От Тульской области в составе сборной России выступала воспитанница ГУТО «Центр адаптивного спорта» — Светлана Кузнецова.

Светлана является многократным абсолютным победителем чемпионатов России, Европы и мира. В этом году наша спортсменка также не оставила шанса соперницам, доказала свое превосходство и стала абсолютной чемпионкой Европы в своей весовой категории.

Женская сборная России в общем зачете заняла первое место.

Тренирует Светлану Кузнецову тренер-преподаватель ГУТО «Центр адаптивного спорта», заслуженный тренер России — Ирина Николаевна Докшина.