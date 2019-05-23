В Туле закрывается гастропаб «Правда»
Заведение работает до 1 июня включительно.
В Туле закрывается гастрономический паб «Правда». Об этом сообщается на страничках в социальных сетях заведения. Сотрудники паба обратились к тулякам:
- Сегодня мы собрались для фото не всей нашей прекрасной командой, но всё же значительной её частью, чтобы сообщить вам новость: очень жаль, но паб «Правда» с вами прощается.
Немного грустим, но ни в коем случае не предаемся унынию и очень ждём вас в гости по 1 июня включительно. Так что финал Лиги чемпионов посмотрим вместе. Надеемся, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не подведут, и прощальный вечер будет фееричным.
Друзья, кто читает эти строки, хочется всех вас обнять! И поблагодарить за вашу компанию, дружбу и любовь к гастрономии. Спасибо, у нас самые прекрасные гости, и это чистая правда!
Спасибо всей нашей команде, всем, кто развивался в нашем проекте и развивал его, помогая нашему уютному пабу стать таким, какой он есть. Ребята, вы лучшие, и это тоже чистая правда.