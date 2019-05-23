В Туле закрывается гастропаб «Правда»

Фото: visittula.com.

В Туле закрывается гастрономический паб «Правда». Об этом сообщается на страничках в социальных сетях заведения. Сотрудники паба обратились к тулякам:

- Сегодня мы собрались для фото не всей нашей прекрасной командой, но всё же значительной её частью, чтобы сообщить вам новость: очень жаль, но паб «Правда» с вами прощается.

Немного грустим, но ни в коем случае не предаемся унынию и очень ждём вас в гости по 1 июня включительно. Так что финал Лиги чемпионов посмотрим вместе. Надеемся, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не подведут, и прощальный вечер будет фееричным.



Друзья, кто читает эти строки, хочется всех вас обнять! И поблагодарить за вашу компанию, дружбу и любовь к гастрономии. Спасибо, у нас самые прекрасные гости, и это чистая правда!



Спасибо всей нашей команде, всем, кто развивался в нашем проекте и развивал его, помогая нашему уютному пабу стать таким, какой он есть. Ребята, вы лучшие, и это тоже чистая правда.

Управляющий Антон Пастер рассказал корреспонденту Myslo, почему закрывается заведение.

- Мы приняли непростое для нас решение закрыть паб «Правда», и решение было действительно эмоционально сложным, потому что это не однодневный проект, а целая история, в которую вложено много сил. Столько воспоминаний связано с этим местом! Нам удалось за эти годы собрать отличную команду, и я всем ребятам благодарен. Потому что атмосферу «Правды», очень дружеского, располагающего к себе паба, мы создавали все вместе. Но наступает момент двигаться и развиваться дальше, но уже в рамках других проектов. Мы не прощаемся и планируем создавать новые гастрономические истории для туляков.