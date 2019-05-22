новости
новости
Регистрация
Входящие звонки в Крыму теперь бесплатны
Фото на pixabay.com

Входящие звонки в Крыму теперь бесплатны

C 31 мая 2019 года плата за входящие звонки для абонентов, приезжающих в Севастополь и Крым, отменена.

C 31 мая 2019 года плата за входящие звонки для абонентов, приезжающих в Севастополь и Крым, отменена. При нахождении на территории республики абоненты Tele2 смогут общаться на еще более выгодных условиях.

С 31 мая для абонентов оператора, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки станут бесплатными.

Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются: минута исходящего вызова на любые номера России, 1 мегабайт интернет-трафика и одно SMS обойдутся клиенту в 3 рубля.

Крым становится у абонентов Tele2 всё более популярным направлением для поездок — по итогам лета 2018 года количество клиентов оператора, посетивших республику, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом голосовой трафик в этом регионе показал двукратный рост по итогам прошлого лета.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:21
Другие статьи по темам
Место
Севастополь и Крым
Прочее
бесплатные входящие на Tele2мобильная связь в путешествиях без роуминга

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков предупреждают о грозе
Туляков предупреждают о грозе
В Туле должник «спрятал» микроавтобус, отдав его в аренду
В Туле должник «спрятал» микроавтобус, отдав его в аренду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.