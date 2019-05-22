Входящие звонки в Крыму теперь бесплатны

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C 31 мая 2019 года плата за входящие звонки для абонентов, приезжающих в Севастополь и Крым, отменена.

C 31 мая 2019 года плата за входящие звонки для абонентов, приезжающих в Севастополь и Крым, отменена. При нахождении на территории республики абоненты Tele2 смогут общаться на еще более выгодных условиях.

С 31 мая для абонентов оператора, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки станут бесплатными.

Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются: минута исходящего вызова на любые номера России, 1 мегабайт интернет-трафика и одно SMS обойдутся клиенту в 3 рубля.

Крым становится у абонентов Tele2 всё более популярным направлением для поездок — по итогам лета 2018 года количество клиентов оператора, посетивших республику, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом голосовой трафик в этом регионе показал двукратный рост по итогам прошлого лета.