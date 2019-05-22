Туляков предупреждают о грозе

Фото из архива Myslo.

По данным синоптиков, непогода накроет Тулу в ближайшие три часа.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа в регионе местами ожидаются грозы. Такая погода сохранится до вечера.

Аналогичная ситуация сложится и в соседних областях. В ЦФО объявлен желтый уровень опасности. Будьте внимательны.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта: