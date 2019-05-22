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Туляков предупреждают о грозе
Фото из архива Myslo.

Туляков предупреждают о грозе

По данным синоптиков, непогода накроет Тулу в ближайшие три часа.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа в регионе местами ожидаются грозы. Такая погода сохранится до вечера.

Аналогичная ситуация сложится и в соседних областях. В ЦФО объявлен желтый уровень опасности. Будьте внимательны.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

  • держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;
  • если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;
  • если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
  • во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:22 +3
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