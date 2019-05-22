В Туле должник «спрятал» микроавтобус, отдав его в аренду

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Судебные приставы нашли транспортное средство и выставят его на продажу.

Один из жителей нашего города взял кредит, но перестал его погашать. Общая сумма задолженности составила более 240 тысяч рублей, когда дело дошло до судебных приставов. Впрочем, от последних мужчина стал скрываться.

Вскоре выяснилось, что у должника есть Volkswagen Transporter, но где находится микроавтобус, сначала было неизвестно. Поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске указанного имущества.

«В результате исполнительно-разыскных действий работниками межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Тульской области автомобиль был найден. Как было установлено, водитель автомобиля должника не знает, автомобиль арендует», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

В настоящее время транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение в специализированную организацию. В дальнейшем автомобиль должника будет отправлен на реализацию в счет погашения задолженности по кредиту.