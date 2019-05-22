новости
новости
Регистрация
В Туле должник «спрятал» микроавтобус, отдав его в аренду
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Туле должник «спрятал» микроавтобус, отдав его в аренду

Судебные приставы нашли транспортное средство и выставят его на продажу.

Один из жителей нашего города взял кредит, но перестал его погашать. Общая сумма задолженности составила более 240 тысяч рублей, когда дело дошло до судебных приставов. Впрочем, от последних мужчина стал скрываться.
 
Вскоре выяснилось, что у должника есть Volkswagen Transporter, но где находится микроавтобус, сначала было неизвестно. Поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске указанного имущества.
 
«В результате исполнительно-разыскных действий работниками межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Тульской области автомобиль был найден. Как было установлено, водитель автомобиля должника не знает, автомобиль арендует», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 

В настоящее время транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение в специализированную организацию. В дальнейшем автомобиль должника будет отправлен на реализацию в счет погашения задолженности по кредиту.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:01 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областиприставыимущество должниковдолжник
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Входящие звонки в Крыму теперь бесплатны
Входящие звонки в Крыму теперь бесплатны
Этим летом в Тулу может вернуться смог от торфяных пожаров
Этим летом в Тулу может вернуться смог от торфяных пожаров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.