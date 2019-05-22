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В Тульской области пройдет антинаркотический месячник
Фото pixabay.com.

В Тульской области пройдет антинаркотический месячник

Месячник «Вместе против наркотиков» стартует в регионе 26 мая.

26 мая Тульская область присоединяется к Всероссийскому антинаркотическому месячнику, в регионе он будет идти до 26 июня. План мероприятий утвержден губернатором Алексеем Дюминым. Об этом говорили 22 мая на пресс-конференции.

Заместитель председателя правительства Оксана Осташко отметила, что в работе по профилактике наркомании задействованы многие государственные и общественные институты. Законодательные органы разрабатывают правовую базу борьбы с неконтролируемым распространением наркотиков. Силовые органы проводят мероприятия по борьбе с преступлениями этой направленности, обеспечивают исполнение законов. Научные учреждения совершенствуют методы выявления лиц, потенциально подверженных наркомании, разрабатывают способы лечения больных.

«Но перед нами стоит еще одна важная задача — нужно привить в нашем обществе четкую позицию отрицательного отношения к наркотикам и людям, их распространяющим. Каждый должен с малых лет знать, что это зло. Кроме того, у молодежи должна быть альтернатива, заинтересованность в занятиях спортом, творчеством», — сказала Оксана Осташко.

В рамках месячника пройдут мероприятия различного формата:

  • социально-психологические исследования по выявлению негативных привычек у подростков, изучению их взаимоотношений с родителями, педагогами и сверстниками;
  • беседы-тренинги по профилактике наркомании, ответственному отношению к собственному здоровью, правовым аспектам употребления и распространения наркотиков с участием специалистов здравоохранения, УФСКН, УМВД России, прокуратуры;
  • интернет-уроки антинаркотической направленности;
  • показ фильмов по профилактике вредных привычек;
  • встречи с родителями по вопросам профилактики наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, алгоритму поведения в подобных ситуациях;
  • фотовыставки, конкурсы рисунков, плакатов на антинаркотическую тему, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и др.

В рамках месячника продолжает действовать телефоны «горячей линии» 8-800-450-71-00, УМВД — 32-22-85, прокуратуры — 36-43-07.

Начальник регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ Евгений Старцев сообщил, что управлением запланировано проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

По словам заместителя областного прокурора Дмитрия Митина, прокуратура продолжит проводить целевые тематические проверки, начатые еще до старта акции. Запланирована большая профилактическая работа с молодежью, несовершеннолетними и их родителями.

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