В Тульской области запустили интерактивный сервис контроля за вывозом мусора

Это было второе расширенное заседание штаба с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, посвященное системе по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

- С момента внедрения новой системы обращения с ТКО прошло 5 месяцев. Сейчас система работает даже там, где раньше организованного вывоза мусора вообще не было. Но самое важное – все эти отходы теперь вывозятся цивилизованно, а не сваливается в леса и овраги, - сказал Алексей Дюмин. Но заметил, что есть ряд важных вопросов, которые надо обсудить.

На заседании были подведены промежуточные итоги работы Центра общественного контроля ЖКХ.

- С 11 марта Центр усилил информационно-разъяснительную работу. Для этого в каждом муниципалитете открыты дополнительные общественные приемные. Приемы идут еженедельно, граждан консультируют специалисты Центра, социальной защиты и представители регоператоров, - пояснила руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Анастасия Дементьева. – За консультациями в Центр уже обратились более тысячи туляков.

По словам Анастасии Дементьевой, граждане обращались за разъяснениями по размеру и порядку оплаты новой коммунальной услуги, предоставления льгот по оплате и перерасчету для многодетных семей. Сейчас в основном вопросы касаются качества оказания услуги, обустройства контейнерных площадок и получения перерасчета для граждан, имеющих в собственности так называемые «пустые квартиры», где никто не проживает.

Анастасия Дементьева рассказала о мониторинге открытии офисов и представительств регоператоров в районах области. Они открыты во всех районах области - для удобства обращения граждан.

Руководители региоператоров кратко доложили о выполнении контракта по замене контейнеров и закупке техники для вывоза ТКО.

- Мы уже установили более 4507 тысячи новых контейнеров. До 1 июля 2019 года установим все оставшиеся. Всего по плану мы должны установить 10 тысяч новых мусоросборников. Эта задача будет исполнена, - заявила генеральный директор компании МСК-НТ Елена Поволоцкая. – Сейчас у нас работает 140 единиц мусоровывозящей техники. В ближайшее время ожидаем 28 мусоровозов, 5 бункеровозов, 2 ломовоза и 5 малогабаритных мусоровозов для работы в малых населенных пунктах.

- ООО «Хартия» заменила уже 7832 контейнеров, а планировалось 7309, - заявил гендиректор ООО «Хартия» Денис Галаган. Он рассказал о материально-техническом обеспечении компании. Всего для вывоза отходов на территории Тулы, Щекинского и Киреевского районов используется 142 единицы транспорта. Компания закупила малотоннажную технику для работы в районах с плотной застройкой и узкими проездами.

Замгубернатора Сергей Егоров доложил, что всего в Тульской области 7106 контейнерных площадок и 18956 мусоросборников, из которых более 12 тысяч уже заменили на новые. В этом году планируется создать 650 контейнерных площадок. Разработаны и утверждены 9 типовых проектов. На их реализацию в бюджете предусмотрено 45 млн руб. Собираемость платежей за услугу по вывозу ТКО в целом по региону по итогам апреля составила свыше 88%.

- Актуален вопрос чистоты на контейнерных площадках. По соглашению с регоператорами, в Тульской области регоператор обязан убрать контейнерную площадку в ее границах в момент погрузки мусора в мусоровоз. В остальное время собственник площадки – орган местного самоуправления или управляющая компания - должен обеспечивать чистоту вокруг и внутри нее, - пояснил Сергей Егоров.

По словам замгубернатора, определен порядок вывоза строительного мусора – регоператор вывозит все отходы, складированные в местах их санкционированного накопления. Что касается отходов, не относящихся к ТКО, например, автопокрышки, обломки перегородок, куски железобетонных изделий, регоператор вправе обратиться в суд с требованием взыскать расходы с собственника этой контейнерной площадки. Вывозить отходы после перепланировки и ремонта квартир должны сами собственники жилых помещений.

Секретарь тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев презентовал сервис по контролю вывоза ТКО:

- На прошлом заседании Штаба мы говорили о намерении совместно с регоператорами создать интерактивный сервис по контролю вывоза ТКО с контейнерных площадок. Сервис контроля создан и запущен в пилотном режиме. Он отражает качество уборки контейнерных площадок. Пока сервис охватывает 9 муниципалитетов: Новомосковск, Донской, Ефремов, Узловский, Кимовский, Куркинский, Воловский и Арсеньевский районы, а также Центральный район Тулы.

Переход на сервис осуществляется с сайта «Единой России». Жители могут в режиме онлайн посмотреть график вывоза, состояние контейнерной площадки и др.

- Нажав на карте на точку конкретного контейнера, пользователь получает информацию о балансодержателе, ее адресу, телефоны ответственных за вывоз и график вывоза ТКО, а также фотографии до и после вывоза мусора, - пояснил Николай Воробьев. – Фотофиксация - это и есть народный контроль. Система устроена таким образом, что подделать фото невозможно. Похожий сервис есть в Московской области, но там контроль за уборкой территории осуществляет сам регоператор. Мы же пошли дальше – и предоставили информацию всем жителям Тульской области.

По информации от регоператоров, все территории ООО «МСК-НТ» будут нанесены на карту в июне 2019 года, а ООО «Хартия» – в июле.

- Это уникальная система. Ваш опыт – один из передовых в России. Современные онлайн-инструменты позволят нам контролировать ситуацию в режиме реального времени, - сказал губернатор.

- Действительно, очень полезный сервис, - пояснил глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин. – Он делает абсолютно понятной и прозрачной услугу по обращению с ТКО.

Елена Поволоцкая добавила, что по предложению партии «Единая Россия» Тульская область стала пилотным регионом, где «МСК-НТ» реализует проект интерактивной карты контроля вывоза отходов:

- Это народный проект, который можно и нужно тиражировать и на другие субъекты. Он полезен и власти, и бизнесу, и гражданам. Проект мы планируем запустить в других субъектах, где также являемся региональным оператором.

Алексей Дюмин заметил, что онлайн-сервисы можно использовать и для выявления несанкционированных свалок. И поручил рассмотреть возможность внедрения такой технологии в регионе.

Руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Никита Бурвиков рассказал о партийном проекте «Чистая страна», который направлен на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.

- В апрельских субботниках участвовало около 20 тысяч членов «Молодой гвардии». Еще одной своей важной задачей мы считаем воспитание экологической культуры у молодежи. 30 апреля мы провели акцию «Нет - мусору!» в Туле, Новомосковске, Алексине, Щекино, Ефремове, Донском и Узловой. Раздавали жителям пакеты – для уборки мусора после отдыха на природе.

По словам Никиты Бурвикова, этим летом молодогвардейцы совместно с ОНФ, общественными организациями и активистами запустят «Экопатрули», будут организовывать авто- и велопробеги, рейды по выявлению свалок. Информация о них будет передана в минэкологию и региональным операторам. В планах также и другие экопроекты: расчистка родников, берегов рек, озеленение.

- Работа по внедрению нового порядка обращения с ТКО идет системно. Мы постепенно добиваемся улучшения показателей – и количественных, и качественных. Именно этого ждут от нас жители, - сказал губернатор.

Губернатор предложил на следующей встрече в июле подвести итоги первого полугодия новой системы по обращению с ТКО, а также обсудить создание регоператорами современной инфраструктуры обращения с ТКО.