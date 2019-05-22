новости
новости
Регистрация
В Тульской области запустили интерактивный сервис контроля за вывозом мусора

В Тульской области запустили интерактивный сервис контроля за вывозом мусора

Сервис представили на заседании штаба «Народный контроль ЖКХ» 22 мая.

Это было второе расширенное заседание штаба с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, посвященное системе по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

- С момента внедрения новой системы обращения с ТКО прошло 5 месяцев. Сейчас система работает даже там, где раньше организованного вывоза мусора вообще не было. Но самое важное – все эти отходы теперь вывозятся цивилизованно, а не сваливается в леса и овраги, - сказал Алексей Дюмин. Но заметил, что есть ряд важных вопросов, которые надо обсудить.

На заседании были подведены промежуточные итоги работы Центра общественного контроля ЖКХ.

- С 11 марта Центр усилил информационно-разъяснительную работу. Для этого в каждом муниципалитете открыты дополнительные общественные приемные. Приемы идут еженедельно, граждан консультируют специалисты Центра, социальной защиты и представители регоператоров, - пояснила руководитель Центра общественного контроля ЖКХ  Анастасия Дементьева. – За консультациями в Центр уже обратились более тысячи туляков.

По словам Анастасии Дементьевой, граждане обращались за разъяснениями по размеру и порядку оплаты новой коммунальной услуги, предоставления льгот по оплате и перерасчету для многодетных семей. Сейчас в основном вопросы касаются качества оказания услуги, обустройства контейнерных площадок и получения перерасчета для граждан, имеющих в собственности так называемые «пустые квартиры», где никто не проживает.

Анастасия Дементьева рассказала о мониторинге открытии офисов и представительств регоператоров в районах области. Они открыты во всех районах области - для удобства обращения граждан.

Руководители региоператоров кратко доложили о выполнении контракта по замене контейнеров и закупке техники для вывоза ТКО.

- Мы уже установили более 4507 тысячи новых контейнеров. До 1 июля 2019 года установим все оставшиеся. Всего по плану мы должны установить 10 тысяч новых мусоросборников. Эта задача будет исполнена, - заявила генеральный директор компании МСК-НТ Елена Поволоцкая. – Сейчас у нас работает 140 единиц мусоровывозящей техники. В ближайшее время ожидаем 28 мусоровозов, 5 бункеровозов, 2 ломовоза и 5 малогабаритных мусоровозов для работы в малых населенных пунктах.

- ООО «Хартия» заменила уже 7832 контейнеров, а планировалось 7309, - заявил гендиректор ООО «Хартия» Денис Галаган. Он рассказал о материально-техническом обеспечении компании. Всего для вывоза отходов на территории Тулы, Щекинского и Киреевского районов используется 142 единицы транспорта. Компания закупила малотоннажную технику для работы в районах с плотной застройкой и узкими проездами.

Замгубернатора Сергей Егоров доложил, что всего в Тульской области 7106 контейнерных площадок и 18956 мусоросборников, из которых более 12 тысяч уже заменили на новые. В этом году планируется создать 650 контейнерных площадок. Разработаны и утверждены 9 типовых проектов. На их реализацию в бюджете предусмотрено 45 млн руб. Собираемость платежей за услугу по вывозу ТКО в целом по региону по итогам апреля составила свыше 88%.

- Актуален вопрос чистоты на контейнерных площадках. По соглашению с регоператорами, в Тульской области регоператор обязан убрать контейнерную площадку в ее границах в момент погрузки мусора в мусоровоз. В остальное время собственник площадки – орган местного самоуправления или управляющая компания - должен обеспечивать чистоту вокруг и внутри нее, - пояснил Сергей Егоров.

По словам замгубернатора, определен порядок вывоза строительного мусора – регоператор вывозит все отходы, складированные в местах их санкционированного накопления. Что касается отходов, не относящихся к ТКО, например, автопокрышки, обломки перегородок, куски железобетонных изделий, регоператор вправе обратиться в суд с требованием взыскать расходы с собственника этой контейнерной площадки. Вывозить отходы после перепланировки и ремонта квартир должны сами собственники жилых помещений.

Секретарь тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев презентовал сервис по контролю вывоза ТКО:

- На прошлом заседании Штаба мы говорили о намерении совместно с регоператорами создать интерактивный сервис по контролю вывоза ТКО с контейнерных площадок. Сервис контроля создан и запущен в пилотном режиме. Он отражает качество уборки контейнерных площадок. Пока сервис охватывает 9 муниципалитетов: Новомосковск, Донской, Ефремов, Узловский, Кимовский, Куркинский, Воловский и Арсеньевский районы, а также Центральный район Тулы.

Переход на сервис осуществляется с сайта «Единой России».  Жители могут в режиме онлайн посмотреть график вывоза, состояние контейнерной площадки и др.

- Нажав на карте на точку конкретного контейнера, пользователь получает информацию о балансодержателе, ее адресу, телефоны ответственных за вывоз и график вывоза ТКО, а также фотографии до и после вывоза мусора, - пояснил Николай Воробьев. – Фотофиксация - это и есть народный контроль. Система устроена таким образом, что подделать фото невозможно. Похожий сервис есть в Московской области, но там контроль за уборкой территории осуществляет сам регоператор. Мы же пошли дальше – и предоставили информацию всем жителям Тульской области.

По информации от регоператоров, все территории ООО «МСК-НТ» будут нанесены на карту в июне 2019 года, а ООО «Хартия» – в июле.

- Это уникальная система. Ваш опыт – один из передовых в России. Современные онлайн-инструменты позволят нам контролировать ситуацию в режиме реального времени, - сказал губернатор.

- Действительно, очень полезный сервис, - пояснил глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин. – Он делает абсолютно понятной и прозрачной услугу по обращению с ТКО.

Елена Поволоцкая добавила, что по предложению партии «Единая Россия» Тульская область стала пилотным регионом, где «МСК-НТ» реализует проект интерактивной карты контроля вывоза отходов:

- Это народный проект, который можно и нужно тиражировать и на другие субъекты. Он полезен и власти, и бизнесу, и гражданам. Проект мы планируем запустить в других субъектах, где также являемся региональным оператором.

Алексей Дюмин заметил, что онлайн-сервисы можно использовать и для выявления несанкционированных свалок. И поручил рассмотреть возможность внедрения такой технологии в регионе.

Руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Никита Бурвиков рассказал о партийном проекте «Чистая страна», который направлен на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.

- В апрельских субботниках участвовало около 20 тысяч членов «Молодой гвардии». Еще одной своей важной задачей мы считаем воспитание экологической культуры у молодежи. 30 апреля мы провели акцию «Нет - мусору!» в Туле, Новомосковске, Алексине, Щекино, Ефремове, Донском и Узловой. Раздавали жителям пакеты – для уборки мусора после отдыха на природе.

По словам Никиты Бурвикова, этим летом молодогвардейцы совместно с ОНФ, общественными организациями и активистами запустят «Экопатрули», будут организовывать авто- и велопробеги, рейды по выявлению свалок. Информация о них будет передана в минэкологию и региональным операторам. В планах также и другие экопроекты: расчистка родников, берегов рек, озеленение.

- Работа по внедрению нового порядка обращения с ТКО идет системно. Мы постепенно добиваемся улучшения показателей – и количественных, и качественных. Именно этого ждут от нас жители, - сказал губернатор.

Губернатор предложил на следующей встрече  в июле подвести итоги первого полугодия новой системы по обращению с ТКО, а также обсудить создание регоператорами современной инфраструктуры обращения с ТКО.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 20:20 0
Другие статьи по темам
Событие
Штаб Народный контроль ЖКХ
Люди
губернатор Тульской области Алексей ДюминНиколай ВоробьевСергей Егороврегоператоры
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в Лигу Европы
Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в Лигу Европы
В Тульской области пройдет антинаркотический месячник
В Тульской области пройдет антинаркотический месячник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.