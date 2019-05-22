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Стартовал ремонт дороги «Тула-Ленинский»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Стартовал ремонт дороги «Тула-Ленинский»

Полностью работы завершатся в августе.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Большой Тулы ведется ремонт участка протяженностью 12,5 км между областным центров и поселком Ленинский. Будет отремонтировано шоссе вдоль населенных пунктов Плеханово, Барсуки, Хрущево.

В настоящее время проводится фрезерование и укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Затем будет уложен верхний слой. Гарантийный срок работ — 4 года.

По словам заместителя директора ГУ ТО «Тулаавтодор» Юрия Гамзунова, на участке помимо основных работ планируется заасфальтировать заездные карманы, укрепить обочины, нанести разметку, установить новые остановочные павильоны.

Полностью работы завершатся в августе.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:39 +2
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