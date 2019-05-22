«Единая Россия» приглашает туляков на фестиваль семейного спорта

Фото предоставлены пресс-службой «Единой России».

25 мая в Центральном парке имени Белоусова туляков и гостей города ждет самое динамичное и яркое событие весны — Фестиваль семейного спорта!

Мероприятие состоится на площади у фонтана в 11.00. Масштабное и зрелищное событие объединит сотни любителей здорового образа жизни.

В рамках Фестиваля буден дан старт регионального проекта «Спортивный марафон», полюбившегося жителям области. А самые маленькие участники праздника и их родители смогут проявить сплоченность, быстроту и ловкость в состязаниях «Папа, мама, я — спортивная семья», организованных Благотворительным фондом содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Всех участников и гостей Фестиваля также ждет много интересного:

увлекательные состязания по пэйнтболу

пляжному волейболу

бадминтону

мастер-класс по обучению технике катания на роликовых коньках.

На фестивале будут работать интерактивные площадки, организованные молодежной общественной организацией «Авега», мобильный автогородок по практическому изучению правил дорожного движения в рамках партпроекта «Безопасные дороги».

Для тех, кто заботится о своем завтрашнем дне и следует принципу «Болезнь легче предупредить, чем лечить», партийный проект «Здоровое будущее» совместно с министерством здравоохранения Тульской области организует площадки разнообразных медицинских экспресс-обследований.

Все желающие с помощью специальных приборов смогут измерить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, степень насыщения крови кислородом, определить показатели сердечно-сосудистой системы и прочее.

Те же, кто решил бросить курить в преддверии Всемирного дня без табака, смогут отказаться от пагубной привычки, откликнувшись на призыв профилактической интерактивной акции «Обменяй сигарету на конфету — выбери здоровье!».

Участников Фестиваля ждут море позитивных эмоций и классные призы!

Приходите, участвуйте, побеждайте!