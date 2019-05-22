Суд вынес приговор экс-главе администрации Ясногорского района

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В Ясногорске суд вынес приговор бывшей главе администрации Ясногорского района Екатерине Абросимовой. Бывшей чиновнице назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на это же время и штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, женщину на три года лишили права трудиться на госслужбе.

Напомним , Екатерину Абросимову задержали в апреле 2018 года. Она обвинялась в мошенничестве с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия из-за ее действий из ведения района было выведено 27 земельных участков общей стоимостью более 12,6 млн рублей.

Четыре месяца она находилась под домашним арестом, а затем меру пресечения изменили под подписку о невыезде.

В апреле этого года Екатерина Абросимова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассматривалось в особом порядке проведения судебного разбирательства. Подсудимая полностью признала свою вину.