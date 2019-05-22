Молодым предпринимателям Тулы помогут выстроить бизнес

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В начале мая на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение совместно с главами администраций сформировать команду муниципальных бизнес-гидов и активно приступить к работе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Задача таких гидов — консультирование предпринимателей, организация межведомственного взаимодействия без административных барьеров и создание максимально комфортных условий для бизнеса в регионе.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, главный бизнес-гид региона:

Дмитрий Миляев – Институт бизнес-гидов мы вводим в текущем году, это достаточно новая для нас история — пока такого опыта у нас нет. Основной замысел данного института заключается в том, чтобы помочь нашим предпринимателям, особенно начинающим, в решении тех проблем, которые у них часто возникают. Начиная от простого информирования, консультирования до решения достаточно сложных вопросов, которые связаны в том числе с подключением коммуникаций, решением проблемных юридических вопросов. Основная задача муниципальных бизнес-гидов заключается в том, чтобы обеспечивать необходимое в том числе и межведомственное взаимодействие для решения вопросов. И мне губернатор поручил возглавить эту работу. Иногда мы слышим, что людям приходится обивать пороги, они недостаточно информированы. Наша задача — создать в каждом муниципалитете принцип одного окна, чтобы каждый бизнесмен, начинающий или опытный, знал, куда ему прийти, знал того человека, который может помочь ему сориентироваться и найти решение вопроса. Сегодня со всеми вопросами бизнесмены идут к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Нам бы хотелось, чтобы количество жалоб и обращений в этот институт сокращалось. Надеемся, что институт бизнес-гидов, который мы вводим, к такому результату и приведет.

22 мая у бизнес-гидов, наставников и молодых предпринимателей состоялось установочное заседание, где все участники процесса познакомились друг с другом. Встреча прошла в Центре «Мой бизнес» на ул. Советской, 67. Известно, что функции муниципальных бизнес-гидов будут выполнять чиновники рангом не ниже заместителя главы администрации и обладающие соответствующими полномочиями и компетенциями.

В каждом муниципалитете будет работать один бизнес-гид. На сайтах администрации каждого муниципального образования будет размещен его контактный телефон. У каждого бизнес-гида будет своя страничка, где в том числе и в электронном формате люди смогут задавать свои вопросы и получать на них ответы, здесь же будут назначаться встречи и т. д. Сейчас делается всё для того, чтобы придать стартовую стройность работе, а затем в ряде встреч предстоит выстроить работу так, чтобы было удобно всем.

Для начинающих предпринимателей все консультации бизнес-гидов будут бесплатны.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов отметил, что в рамках нацпроекта также вводится институт наставничества:

Вячеслав Романов – Это даст молодым предпринимателям возможность получить от профессионала полезную информацию. Наставник проконтролирует, что человек всё правильно понял, поделится своим опытом, как нужно и как не нужно делать. Это повысит выживаемость бизнеса, и предприниматели, сталкиваясь с проблемами, не будут делать серьезных ошибок, опускать руки и уходить из бизнеса. Наставником может стать любой предприниматель, который занимается этим видом деятельности более трех лет, имеет устойчивую деловую репутацию. Он может обратиться к нам, заявив о своей инициативе, либо бизнес-ассоциации, деловые объединения делегируют своих членов в состав наставников. Мы хотим распространить этот опыт массово по региону во все муниципалитеты. В течение года плотное общение наставника и наставляемого в соответствии с индивидуальным планом развития — это не хаотичные встречи и разговоры, а методологически выстроенное общение по обмену полезной и нужной информацией. Это очень важно, особенно на первых этапах.

На данный момент уже созданы пять пар среди наставников и наставляемых. Время наставничества — один год. По задумке, за этот год начинающие предприниматели смогут развить свой бизнес до достойного уровня и приумножить свои финансовые показатели. Так, для тулячки Дарьи Люстгартен наставником стал Сергей Елисеев, он в бизнесе с 2005 года, владеет десятью точками стрит-фуда в Туле.

Дарья занимается продажей сувенирной продукции в Ясной Поляне и владеет магазином женского белья, также планирует заниматься стрит-фудом. В бизнесе она — полгода.

Дарья Люстгартен – Помимо моральной поддержки мне сейчас нужна помощь опытного человека. Хочу, чтобы мне дали ценный совет, как всё правильно организовать, оформить и понять, что именно сейчас нужно людям, что потребитель сейчас хочет видеть. Больше всего я боюсь не поймать волну, это самое страшное для меня. Но если ничего не делать, то ничего и не получится. Везде и всегда надо пробовать, иначе как узнаешь, получилось или нет?