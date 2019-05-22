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В Туле пройдет фестиваль военного кино: афиша
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет фестиваль военного кино: афиша

На мероприятие приедут Сергей Гармаш, Михаил Пореченков и Виталий Калоев.

ХVII международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова пройдет в нашем регионе с 27 по 31 мая. В городе оружейников мероприятие состоится уже в пятый раз. 

Традиционно запланированы конкурсные программы игрового кино «Боевая десятка», документального кино «Битва за жизнь», детско-юношеских фильмов «Соколенок», короткометражных лент «АКМ», «Сериал» и ретроспективного кино «Солдаты свободы».

Около 70 новых фильмов покажут в кинотеатрах Тулы и области, в вузах, школах, детских домах, Суворовском училище и кадетской школе. Показы будут идти более чем на 20 киноплощадках. Киноленты зрителям представят актеры, режиссеры, композиторы, писатели.

Как и раньше, все показы и мероприятия для зрителей Тулы и Тульской области будут бесплатными.

В творческих встречах примут участие народные артисты страны Михаил Ножкин, Анна Шатилова, Сергей Гармаш, Юрий Шлыков, Юрий Назаров, Михаил Пореченков, Юрий Чернов, а также актеры театра и кино Александр Носик, Наталья Хорохорина, Сергей Жарков, Денис Матросов и другие.

В рамках фестиваля в парке «Патриот — Тула» будет открыта Аллея Славы актеров и режиссеров военного кино.

Первым фильмом, который увидят туляки, станет фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный». Фильм основан на реальных событиях. При столкновении двух самолётов над Боденским озером гибнут жена и дети инженера-строителя Виталия Калоева (Дмитрий Нагиев). Не дождавшись справедливого решения суда, он выслеживает и убивает авиадиспетчера Петера Нильсена, который дежурил в ту ночь и по вине которого, как считает Калоев, погибла его семья.

Тулякам картину представят сам Виталий Калоев и творческая группа фильма. Встреча со зрителями состоится 27 мая в 14.00 в кинотеатре «Киносити» (ТЦ «Гостиный двор»).

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 27 мая в 19.00 в Тульском областном центре молодежи (ТОЦМ). Церемонию проведут народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный артист России Александр Носик. Закрытие пройдет 31 мая в 19.00 там же, ведущими церемонии станут актриса Тульского театра драмы Инна Медведева и актер Денис Матросов.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, освобождению Белоруссии, Крыма и Севастополя от фашистских захватчиков. Главный киноприз фестиваля — «Золотой меч».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в нашей галерее.

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Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 1
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 2
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 3
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 4
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 5
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 6
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 7
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 8
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 9
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 10
Программа фестиваля военного кино 2019, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:33 0
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