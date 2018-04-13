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Фигурантка уголовного дела Екатерина Абросимова уволена из Тульской городской Думы

Фигурантка уголовного дела Екатерина Абросимова уволена из Тульской городской Думы

Уголовное дело связано с 2012-2015 годами, когда чиновница возглавляла администрацию Ясногорского района. Но под домашний арест ее определили только сейчас.

В пресс-службе Тульской городской Думы подтвердили, что сегодня, 13 апреля, с  должности помощника председателя гордумы уволена фигурантка уголовного дела Екатерина Абросимова.

Сегодня же Тульское отделение «Единой России» приостановило ее членство в партии.

Напомним, 11 апреля Центральный районный суд Тулы удовлетворил ходатайство следственного отделения УФСБ России по Тульской области и заключил под домашний арест Екатерину Абросимову. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 с. 159 УК РФ). Как стало известно Myslo, уголовное дело связано с 2012-2015 годами, когда чиновница возглавляла администрацию Ясногорского района.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:52 +1
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