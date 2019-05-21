Алексей Дюмин провел второе заседание рабочей группы Госсовета РФ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 мая в Москве под председательством губернатора Тульской области прошло второе заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

Напомним, на первом заседании в марте были определены основные направления деятельности рабочей группы, сформировано cемь профильных подгрупп.

– Общий спрос на технику в рамках национальных проектов и государственных программ составляет 6,2 трлн рублей с учетом разных источников, количество номенклатурных позиций по спросу выросло почти до 6 тысяч, – сказал в начале заседания министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Алексей Дюмин отметил, что активная работа начата в двух подгруппах: «Инновационная политика и развитие технологий» и «ОПК и диверсификация продукции». Их возглавляют соответственно генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. В подгруппах прошли первые заседания, организована аналитическая работа по направлениям.

Проведена установочная рабочая группа «Региональная промышленная политика и инфраструктурное развитие» под председательством губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. На 22 мая запланировано заседание по направлению «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки», эту подгруппу возглавляет губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По словам Алексея Дюмина, по мере поступления вопросов и предложений от регионов в рамках национальных проектов всё большее внимание уделяется организации закупок у промышленных предприятий.

– На цели нацпроектов выделены огромные средства – и этот ресурс необходимо использовать для решения задач импортозамещения, стимулирования наших предприятий устойчивым спросом. Кроме того, долгосрочный обеспеченный заказ на гражданскую продукцию может стать инструментом достижения целей диверсификации, которые перед нами стоят, – сказал Алексей Дюмин.

Как отметил губернатор, Минпромторг ведет большую сводную работу по формированию перечней и номенклатуры продукции, необходимой для реализации нацпроектов, но в регионах не до конца понимают, как будет работать механизм допуска предприятий к этим закупкам, и как способствовать включению успешных предприятий региона в этот процесс.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил, что подготовлен портфель номенклатурных позиций продукции для того, чтобы в полном объеме использовать потенциал российских предприятий в реализации национальных проектов. Прорабатываются различные формы поддержки российской продукции. Координацию работы между регионами, госкорпорациями, предприятиями и другими участниками процесса осуществляет Центр управления проектами в промышленности.

Участники заседания детально обсудили деятельность профильных направлений рабочей группы и предложения в итоговой доклад на заседании Государственного Совета.