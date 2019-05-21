Фото из архива Myslo.
В Новомосковске из окна дома выпал пьяный мужчина
Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра.
Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в новомосковскую больницу доставили нетрезвого пациента. Медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом бедра.
По имеющимся данным, 56-летний мужчина получил травму после падения из окна квартиры на третьем этаже, одного из домов на ул. Березовой в Новомосковске. Предполагаемая причина — состояние алкогольного опьянения и неосторожность пострадавшего.
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