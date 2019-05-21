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В Новомосковске из окна дома выпал пьяный мужчина
Фото из архива Myslo.

В Новомосковске из окна дома выпал пьяный мужчина

Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в новомосковскую больницу доставили нетрезвого пациента. Медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом бедра.
 

По имеющимся данным, 56-летний мужчина получил травму после падения из окна квартиры на третьем этаже, одного из домов на ул. Березовой в Новомосковске. Предполагаемая причина — состояние алкогольного опьянения и неосторожность пострадавшего.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:32 +7
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