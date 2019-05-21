Все спортсмены проявили силу воли, характер и боевой дух.

В Туле прошли открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Тульской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Московской областей.

Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клубов А. Невского, «Хулиган», «Щит и меч», «Катана»: