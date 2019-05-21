В Туле прошли открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу
Все спортсмены проявили силу воли, характер и боевой дух.
В Туле прошли открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Тульской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Московской областей.
Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клубов А. Невского, «Хулиган», «Щит и меч», «Катана»:
- Алина Гиясова,
- Ульяна Хрисанова,
- Мурад Гиясов,
- Александр Бакланов,
- Мухтадин Махмудов,
- Эйят Мамедов,
- Вусал Марданов,
- Артем Дьячков,
- Егор Жевлаков,
- Леонид Борисов,
- Артур Пулатов,
- Вероника Блохина.
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