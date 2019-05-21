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В Туле прошли открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу

В Туле прошли открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу

Все спортсмены проявили силу воли, характер и боевой дух.

В Туле прошли открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Тульской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Московской областей.

Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клубов А. Невского, «Хулиган», «Щит и меч», «Катана»:

  • Алина Гиясова,
  • Ульяна Хрисанова,
  • Мурад Гиясов,
  • Александр Бакланов,
  • Мухтадин Махмудов,
  • Эйят Мамедов,
  • Вусал Марданов,
  • Артем Дьячков,
  • Егор Жевлаков,
  • Леонид Борисов,
  • Артур Пулатов,
  • Вероника Блохина.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 0
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