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На загородном отдыхе туляки будут на связи
Фото на pixabay.com.

На загородном отдыхе туляки будут на связи

На тульских пляжах, в местах пикников и в прогулочных парках области Tele2 обеспечила покрытие голосовой связи и высокоскоростного интернета.

На тульских пляжах, в местах пикников и в прогулочных парках области Tele2 обеспечила покрытие голосовой связи и высокоскоростного интернета. Кроме того, устойчивый сигнал сети оператора доступен практически на всем протяжении автомобильных и ж/д трасс.

Дополнительно оператор проанализировал маршруты передвижения отдыхающих и установил новые базовые станции в населенных пунктах, которые популярны у дачников. В результате интернет Tele2 в стандарте 4G стал доступен в селе Шульгино в Заокском районе. А новое покрытие 4G/3G/2G появилось в шести селах: Прудищи в Веневском районе, Верхоупье в Воловском районе, Молчаново в Каменском районе, Холтобино и Правда в Новомосковском районе, Есуковский в Ясногорском районе.


Максим Балышев, технический директор макрорегиона «Центр» Tele2:

– Мы заботимся о том, чтобы даже в поездках по области туляки были на связи. Проделанная работа по подготовке сети к дачному сезону позволит нашим абонентам пользоваться качественной связью и высокоскоростным интернетом Tele2 в городах и селах, а также в дороге. Сегодня покрытие оператора охватывает большинство населенных пунктов Тульского региона.

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сегодня, в 16:55
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