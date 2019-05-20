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Улетевшую в кювет цистерну со сжиженным газом доставали с помощью автокранов
Фото Сергея Старикова.

Улетевшую в кювет цистерну со сжиженным газом доставали с помощью автокранов

В общей сложности на ликвидацию последствий происшествия ушло около 6 часов.

Напомним, утром 20 мая в Туле на Новомосковском шоссе в кювет опрокинулся тягач «Скания» с цистерной. По предварительной информации, 63-летнему водителю стало плохо за рулем. Сейчас мужчина находится в больнице.
 
В цистерне был сжиженный газ объемом 30 кубометров. Основная сложность подъема заключалась в том, что большегруз лег на бок, на котором находятся элементы, предназначенные для откачки содержимого емкости.
 

 
В общей сложности на ликвидацию последствий происшествия ушло около 6 часов. Для этого пришлось задействовать экскаватор и три автокрана.
 

Подъем цистерны и ее вытягивание из кювета на обочину прошли без происшествий.

Галерея
Улетевшую в кювет цистерну с сжиженным газом доставали с помощью автокранов, Фото: 1
Улетевшую в кювет цистерну с сжиженным газом доставали с помощью автокранов, Фото: 2
Улетевшую в кювет цистерну с сжиженным газом доставали с помощью автокранов, Фото: 3
Улетевшую в кювет цистерну с сжиженным газом доставали с помощью автокранов, Фото: 4
Улетевшую в кювет цистерну с сжиженным газом доставали с помощью автокранов, Фото: 5
Улетевшую в кювет цистерну с сжиженным газом доставали с помощью автокранов, Фото: 6
Улетевшую в кювет цистерну с сжиженным газом доставали с помощью автокранов, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:12 +3
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