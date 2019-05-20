Улетевшую в кювет цистерну со сжиженным газом доставали с помощью автокранов

Фото Сергея Старикова.

В общей сложности на ликвидацию последствий происшествия ушло около 6 часов.

Напомним, утром 20 мая в Туле на Новомосковском шоссе в кювет опрокинулся тягач «Скания» с цистерной . По предварительной информации, 63-летнему водителю стало плохо за рулем. Сейчас мужчина находится в больнице.

В цистерне был сжиженный газ объемом 30 кубометров. Основная сложность подъема заключалась в том, что большегруз лег на бок, на котором находятся элементы, предназначенные для откачки содержимого емкости.

В общей сложности на ликвидацию последствий происшествия ушло около 6 часов. Для этого пришлось задействовать экскаватор и три автокрана.

Подъем цистерны и ее вытягивание из кювета на обочину прошли без происшествий.