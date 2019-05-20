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Тульский краевед Вячеслав Боть удостоен награды «Трудовая доблесть»

Тульский краевед Вячеслав Боть удостоен награды «Трудовая доблесть»

В апреле он отметил 90-летний юбилей, а в День музеев получил награду.

Имя Вячеслава Ивановича Ботя хорошо известно в тульской культурной сфере. Музейный работник, краевед, литератор, заслуженный работник культуры РСФСР, почётный гражданин города Тулы. Более тридцати лет он занимал должность директора Тульского областного краеведческого музея. При его активном участии создавались новые музеи: «Куликово поле», музей-усадьба А. Т. Болотова в Дворянинове, районные краеведческие музеи. На данный момент продолжает работу в качестве научного сотрудника Дома-музея В. В. Вересаева. 12 апреля Вячеслав Иванович отметил 90-летний юбилей!

В Международный день музеев, 18 мая, юбиляра посетили министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и генеральный директор Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман Гаврилин.

Татьяна Рыбкина вручила Вячеславу Ботю медаль «Трудовая доблесть» III степени и зачитала поздравительный адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

«Поздравляю Вас с 90-летием! Вы увлеченный, талантливый краевед и литературовед, настоящий знаток культуры Тульской области. Вся Ваша жизнь и многолетний трудовой путь — пример искренней любви к родной земле и ее традициям. Вы многое сделали для сохранения и популяризации культурно-исторического наследия региона, внесли большой вклад в развитие музейного дела. Ваши достижения — результат большого мастерства и плодотворной, кропотливой работы. Благодарю Вас за преданность своему делу, ответственность и неравнодушие. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия», — говорится в обращении.

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