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На окраине Богородицка бьет фонтан из фекалий

На окраине Богородицка бьет фонтан из фекалий

Огромные объемы нечистот стекают в реку Уперта.

Житель Богородицка прислал в редакцию Myslo видео, снятое у места коммунальной аварии. Прорыв произошел недалеко от ул. Луговая у дачного кооператива.

Огромные объемы нечистот стекают в реку Уперта.

- Это уже экологическая катастрофа. Причем нечистоты не только сливаются в реку, они затапливают прилегающую территорию и огороды жителей! — рассказал автор видео.

Кстати, это уже не первый случай, когда в Богородицке жители жалуются на неработающую канализацию.

В мае 2018 года Myslo.ru писал о том, что огороды частных домов на ул. Овражной и М. Горького канализация затапливает уже около 30 лет. Подробнее об этом здесь.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:12 +2
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Богородицк

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